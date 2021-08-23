В Арктике реконструировали полет 1914 года в поисках экспедиции Седова

Военные исследователи совместно со специалистами Русского географического общества в районе Новой Земли совершили историческую реконструкцию маршрута полетов поручика Яна Нагурского, которые он совершил в 1914 году в поисках пропавшей экспедиции Георгия Седова. Реконструкция прошла в рамках историко-культурного проекта "Главный фасад России. История, события, люди". Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Ян Нагурский прибыл к берегам Северного острова на борту транспорта "Печора". Пилот вместе с механиком матросом 1-й статьи Евгением Кузнецовым собрали биплан. 7 августа 1914 года Ян Нагурский впервые поднял свой гидросамолет в губе Крестовой архипелага Новая Земля. Всего было пять полетов, при этом экипаж дважды ремонтировал самолет. Именно тогда впервые применили воздушную ледовую разведку.

В ходе реконструкции полета современные исследователи увидели и губу Крестовую, и мыс Борисова, и полуостров Адмиралтейства, все территории, над которыми пролетал Ян Нагурский в поисках следов экспедиции Георгия Седова.