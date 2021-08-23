В Карелии восемь белорусов отравились суррогатным алкоголем, один умер

В Карелии суррогатным алкоголем отравились восемь жителей Республики Беларусь, один из них умер еще до приезда скорой помощи.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, еще один человек госпитализирован в Пудожскую центральную районную больницу. Он впал в состояние клинической смерти, но благодаря действиям врачей был реанимирован.

Еще двоих доставили в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, оба - в тяжелейшем состоянии, находятся на гемодиализе.

Остальные сегодня поступили в Пудожскую больницу. Но опасность отравления суррогатами может проявиться и через несколько дней. Поэтому санитарной авиацией их всех доставят в Медвежьегорскую центральную районную больницу для возможного гемодиализа.