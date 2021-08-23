В Петербурге покажут работы основоположника ленинградского пейзажа

16 сентября в петербургской KGallery открывается выставка графических работ одного из лучших мастеров Ленинградской пейзажной школы 1930-40-х годов Николая Федоровича Лапшина. Это уникальный художник, именно под его влиянием сформировался ленинградский пейзаж и творчество объединения "Круг художников". Его называли "загадкой". Загадка - и его трагическая судьба. В конце 1930-х годов Лапшин практически потерял зрение. Выжить этому удивительному человеку в голодном блокадном Ленинграде 1942 года было невозможно. Где он похоронен - не знает никто. Небольшую часть его работ удалось сохранить друзьям живописца, но большая, увы, безвозвратно утрачена.

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Лапшина. KGallery, обычно показывающая крупные монографические выставки, на этот раз открывает небольшую камерную экспозицию, чтобы показать единую серию графических работ, созданную им незадолго до смерти в 1941 году. Родился художник 16 января в Петербурге в семье купца второй гильдии Федора Васильевича Лапшина. Примечательно, что после, рассказывая о себе или заполняя анкеты, Лапшин изменял дату своего рождения (чаще всего называл 15 января 1888 года), скрывая свою принадлежность к купеческому сословию. Лишь недавно обнаруженное свидетельство о рождении и крещении художника помогло установить точную дату его появления на свет. Первое знакомство ребенка с искусством произошло в раннем детстве, когда он наблюдал за рисованием матери Марии Николаевны. Заметив увлечение сына, она отдает его в Начальную школу барона А.Л.Штиглица.

Лапшин в жизни, словно губка жадно впитывал в себя все - увлекался Китаем, копируя иероглифы и рисунки китайских художников, рисовал маслом и акварелью, попадал под влияние модерна, рисовал этюды на Валааме и зарисовки на Кавказе. Учась на экономическом отделении Политеха, он продолжал занятия в рисовальной школе Общества поощрения художеств, где увлекся искусством Древнего Египта, испытал невероятный интерес к истории древнерусского искусства, попал под влияние футуристов, кубистов и французского художника-фовиста Альбера Марке (потом Лапшина и представителей Ленинградской пейзажной школы будут, кстати, называть "советские маркисты"). Впрочем, не совсем верно определять ЛШЖ как только пейзажную, потому что художники школы работали в самых разных жанрах. В 1913 году в Москве он знакомится с М.Ларионовым и Н.Гончаровой, изучает русскую иконопись и народное творчество.

Все это сделало художника одним из активнейших теоретиков новейшего искусства. С середины 20-х годов он сотрудничал с отделом детской и юношеской литературы Госиздательства, где создал свою оригинальную систему иллюстрирования книг крошечными картинками-ремарками. В 1930-х Лапшин работает в известных журналах "Еж" и "Чиж", где довольно быстро становится одним из главных столпов детской иллюстрации. Например, в 1932 году на конкурсе нью-йоркского издательства The Limited Edition Club художник победил четырехсот конкурентов - лучших книжных графиков мира, оформив книгу "Путешествие Марко Поло". Очевидцы вспоминали о методе его работы: "Все, что он делал, он делал "а-ля прима", в один заход без доработок, без поправок и изменений. В этом заключался тот метод, к которому он стремился, который считал единственно верным…"

Фото: Пресс-служба KGallery

В апреле 1941 года, Лапшин пишет в дневнике: "Необходимо иметь отношение к искусству, интерес к нему, только тогда висящая на стене бумага с чем-то нарисованным на ней вызывает субъективное переживание и отсюда и оценку… А искусство может дать только то, что может и часто не то, что хочется критику".

На экспозиции будут представлены акварели 1937-40-х годов из собрания галереи. Здесь и известные "Зимняя канавка" (1939), "Мост через Фонтанку", "Новая Голландия" (1940), которые уже показывались на нашумевшей выставке "Три петербургские коллекции" в Русском музее. Но большая часть акварелей ранее никогда не выставлялась и будет представлена широкому кругу зрителей впервые. Здесь особенный интерес вызывают двусторонние рисунки (автор для своих акварелей использовал обе стороны листа), помещенные в специальные боксы. Работы эти прежде хранились у художницы Милицы Чарнецкой, близкой знакомой Лапшина. Потом ее собрание оказалось у петербургского архитектора и собирателя графики Алексея Журавлева, у которого в свою очередь KGallery в 2015 году их приобрела. Плюс - к выставке будет подготовлено специальное издание, куда войдут все работы художника из галерейного собрания.