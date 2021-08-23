В Петербурге мужчина с ножом напал на отделение банка

В Северной столице задержан 64-летний мужчина, который требовал у сотрудницы банка деньги, угрожая ножом. Инцидент произошел в Калининском районе города, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сигнал в полицию поступил утром. Мужчина зашел в помещение финансового учреждения на Кондратьевском проспекте и, угрожая ножом сотруднице, потребовал деньги. Но ограбить банк не получилось - нападавшему помешали сотрудники охраны.

Визитер доставлен в отдел полиции, проводится расследование, устанавливаются мотивы действий злоумышленника.