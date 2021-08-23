В Петербурге сотрудника детдома заподозрили в истязании сироты

Прокуратура Колпинского района Петербурга, проводя проверку в детском доме №9, выяснила, что сотрудник учреждения регулярно избивал одного из воспитанников, сообщают в надзорном ведомстве.

Истязания маскировалась под воспитательный процесс. Ребенка избивали с февраля по май.

Прокуратура передала все материалы следователям. Те усмотрели в действиях воспитателя признаки двух преступлений: "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, пострадавшему подростку 14 лет.

Сейчас воспитатель в детском доме уже не работает. В ближайшее время следователи намерены вызвать его на беседу и направить документы в суд для избрания мужчине меры пресечения.