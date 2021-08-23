В Поморье двух сестер обвинили в убийстве человека

В Архангельской области две сестры обвиняются в убийстве человека. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, в ноябре 2020 года в одной из квартир поселка Тегрозеро Вельского района был убит молодой человек. Следователи пришли к выводу, что к его смерти причастны две местные жительницы.

Вначале они затянули на шее мужчины веревку, лишив его возможности дышать, после чего одна из них нанесла мужчине множественные удары молотком и топором, "причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью", полагают в надзорном ведомстве.

Затем, по данным следствия, сестры спрятали тело на балконе квартиры, а через несколько дней ночью сбросили его с балкона и закопали в строительном мусоре недалеко от места преступления.

Сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, не исключен и пожизненный срок. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения в Архангельский областной суд.