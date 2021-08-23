В России совместно с Болливудом снимают первый фильм, за который вернут часть денег

В Санкт-Петербурге стартовали съемки индийского фильма под кодовым названием "Производство 70" с популярными болливудскими звездами в главных ролях. Это первый зарубежный проект, который получит государственную субсидию для производства фильма на территории России от Минэкономразвития и Российского экспортного центра (РЭЦ) по федеральной программе рибейтов. Рибейты - возвращение части потраченных средств. На территории страны для российских съемочных групп программа приживается вот уже несколько лет. А вот с иностранными кинопроизводителями такая договоренность заключена впервые, и она должна стать знаковой и наглядной. Это означает - от того, как снимут первый такой фильм, зависит, будут ли приезжать в страну для совместной работы и другие иностранные кинематографисты.

Проект "Производство 70" одной из крупнейших студий Болливуда Yash Raj Films - это фильм в жанре шпионского боевика. Режиссер - Манееш Шарма, известный поклонникам болливудского кино по популярной картине "Свадебная церемония" (Band Baaja Baaraat, 2010 год). В главных ролях - известные индийские актеры Салман Хан (Salman Khan), самый популярный и любимый в разных странах, знакомый зрителям еще с конца 80-х годов, и Катрина Каиф (Katrina Kaif) - британская актриса, покорившая Болливуд. Оригинальное название картины иностранная студия на этапе производства пока не раскрывает.

Герои фильма - спецагенты, сотрудники службы внешней разведки Индии. Шпионские приключения происходят сразу в нескольких странах, в том числе в России: главный герой получает задание разыскать иностранного торговца оружием, и неожиданный поворот событий забрасывает персонажей в Санкт-Петербург. Во время выполнения операции агент обнаруживает, что, помимо него, есть и другие люди, заинтересованные в том, чтобы поймать торговца. Именно эту часть фильма снимут в Санкт-Петербурге - на главных улицах города планируется "организовать" погони с каскадерскими трюками. Постановщик последних - известный российский каскадер Виктор Иванов. Для съемок трюков привлечено около 50 каскадеров-дублеров, большая часть из которых - граждане России.

Всего для организации съемок на территории России иностранный производитель привлек более 80% российских специалистов от всего объема съемочной группы.

"Основная задача кино нашего жанра - вызвать интерес у зрителя. Поэтому мы стараемся уже на этапе разработки сценария подобрать несколько разнообразных локаций. Рассматривая Петербург как одну из потенциальных съемочных локаций, мы знали, что погода тут изменчивая, но нас это не испугало. Стоимость услуг российской команды оказалась выше, чем если бы мы снимали подобные сцены в Индии, но благодаря компенсации по системе рибейта нам удалось нанять профессиональную местную команду и снять красивые яркие кадры на улицах Санкт-Петербурга", - комментирует исполнительный продюсер проекта Судханшу Кумар (цитируется по релизу, присланному в "РГ" на эксклюзивной основе).

Организацией съемочного процесса в России занимается Александр Досталь, генеральный продюсер кинокомпании "Эталон-фильм". Поясним механизм работы - именно эта компания де-факто является получателем государственной поддержки от Минэкономразвития России и РЭЦ. Производитель фильма сможет получить 40% от общей суммы затрат на съемки фильма на территории Российской Федерации. Таким образом, продюсерам фильма возместят около 46 миллионов рублей, исходя из заявленного бюджета на производство в России на момент подачи заявки. Всего в этом году на пилотный период реализации программы было выделено 100 миллионов рублей.

"Для нас особенно важно, что первым фильмом, который получил поддержку по федеральной программе рибейтов, стал действительно масштабный проект, сиквел популярного индийского блокбастера. Помимо привлечения инвестиций и развития инфраструктуры, зарубежный опыт демонстрирует рост потока туристов к съемочным локациям популярных картин: например, главный актер Салман Хан обладает целой армией поклонников, которые регулярно устраивают поездки на места съемок после релиза фильма, - комментирует Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра. - На тестовый период программы выделено 300 миллионов рублей на период с 2021 по 2023 год, но мы надеемся увеличить эту сумму в следующем году, потому что наблюдаем активный интерес со стороны крупнобюджетных международных проектов, для которых такой маленький объем рибейта не представляет интереса, и по экономическим причинам они вынуждены или менять место действия в сценарии, или снимать Россию в кинопавильонах или на площадках других стран".

Релиз фильма намечен на конец следующего года, производитель планирует широкий международный прокат картины, к чему будут привлечены ведущие мировые дистрибьюторы.