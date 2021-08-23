Качество воды из-под Азовского моря установят в ближайшие недели

Проблему с очистными сооружениями в Крыму и Севастополе удастся решить за три-четыре года. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас идет утверждение технических и проектных решений, рассказал он, строительство некоторых объектов уже началось. "Мы считаем, что за три-четыре года мы проблему очистных в Крыму и Севастополе решим", - сказал вице-премьер.

Параллельно идет работа по улучшению водоснабжения в Крыму. Она направлена, во-первых, на снижение потерь в сетях, очень много воды теряется из-за износа инфраструктуры. Если сократить потери на 25-30 процентов, воды будет уже практически хватать, отметил Хуснуллин, но с учетом будущего развития региона нужны дополнительные источники. Острый дефицит воды удалось снять за счет бурения новых скважин. Кроме того, идет поиск дополнительных источников воды. Она найдена, в частности, под Азовским морем.

"Пока ее качество смотрим, смотрим ее объем. Я думаю, где-то к концу августа - началу сентября будем иметь информацию, какого качества эта вода, можно ли использовать ее для питья или только для технических нужд и в каком объеме, какой способ добычи", - рассказал Хуснуллин.