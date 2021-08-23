На Кубани врачи и учителя получат по 1 миллиону рублей на ипотеку

В Краснодарском крае педагогам, врачам и соцработникам, не имеющим собственного жилья, окажут меры поддержки. Об этом сегодня заявил глава региона Вениамин Кондратьев на краевом педсовете, посвященном готовности системы образования к новому учебному году.

- Один из важнейших вопросов - полноценное обеспечение школ кадрами, - сказал губернатор. - Мы приняли решение - с 2022 года педагоги, а также врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере одного миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

Субсидия предусмотрена для тех, кто живет в крае более десяти лет и готов в последующие пять лет работать в своей сфере. Уже в следующем году выплату получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов. Программа будет рассчитана на три года.

Власти уверены, что финансовая поддержка станет хорошим подспорьем для учителей, и особенно для молодых специалистов, которых сегодня в крае около восьми тысяч человек. Всего же в школах края трудятся 34 тысячи педагогов.