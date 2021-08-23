На Кубани завели дело за жестокое обращение с бездомной собакой

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту жестокого обращения с животным. Информация об этом случае появилась в интернете.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, "гражданин неоднократно выстрелил из огнестрельного оружия в бездомную собаку, а также ранил острым предметом в область головы и шеи, причинив увечья животному".

Как выяснилось, инцидент произошел в Новороссийске 29 июня, но широко известно о нем стало только сейчас.

"По словам очевидцев, собаку ударили арматурой по голове, в результате рана до кости и вытекший глаз. 13 июля ей сняли швы, она мужественно перенесла процедуру. Сейчас она сыта и в безопасности. Полностью поправилась, - рассказали новороссийские зооволонтеры на своей странице в Instagram и уточнили, что Мелисса (так они назвали собаку) на платной передержке до 30 августа и "по-прежнему ждет своего человека".

Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.