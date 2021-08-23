На развитие Крыма будет направлено еще 600 млрд рублей

На развитие Крыма будет дополнительно направлено 600 млрд рублей. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Комплексная программа развития Крыма была утверждена в 2014 году, за это время на нее израсходовано более 1,3 трлн рублей, рассказал Хуснуллин. Эти средства, в частности, пошли на строительство моста, дороги "Таврида", развитие энергоснабжения, сетей связи.

"Сейчас до 2025 года включительно еще почти на 600 млрд утвердили такую программу", - добавил Хуснуллин. Кроме того, поставлена задача привлечь еще триллион рублей частных инвестиций, создать условия для бизнеса, которые позволят это сделать. Очень важно создавать новые рабочие места и растить налоговую базу, подчеркнул вице-премьер.