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23.08.2021 10:42
Рубрика: Экономика

Названы наиболее ориентированные на бизнес города России

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Краснодар признан самым бизнес-ориентированным городом в России, следом расположились Москва и Санкт-Петербург. Такие данные привело независимое исследовательское агентство Zoom Market на основании масштабного соцопроса населения.

Фото: iStock
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Респондентам из разных городов задавали три вопроса, влияющих на положение в рейтинге: "Вы занимаетесь бизнесом?", "Вы бы хотели заниматься бизнесом?" и "Многие ваши знакомые занимаются бизнесом?". Выяснилось, что именно в Краснодаре больше всего действующих бизнесменов в процентном соотношении, либо тех, кто хочет ими стать.

- Среди тех опрошенных, которые не занимаются бизнесом, стать бизнесменами хотят 32 процента россиян. 74 процента опрошенных видят положительные перспективы развития частного бизнеса в нашей стране, - отметил коммерческий директор исследовательского агентства Андрей Штыров.

В десятку самых бизнес-ориентированных вошли также Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саранск, Симферополь и Пермь. Нужно отметить, что опрос проводился не во всех городах страны, а только в 23.

Также социологи узнали, какими качествами, по мнению россиян, должен обладать настоящий бизнесмен. 68 процентов людей посчитали, что главное для предпринимателя в России - смелость, 19 процентов назвали стрессоустойчивость, еще 13 - коммуникабельность.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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