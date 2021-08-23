Песков назвал саммит "Крымская платформа" на Украине антироссийским

Москва относится к саммиту "Крымская платформа" как к антироссийскому и недружественному по отношению к России мероприятию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мероприятие проходит в Киеве и главный его посыл - отказ признавать Крым частью России. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", - подчеркнул Песков.

"Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - как к антироссийскому мероприятию", - заключил пресс-секретарь президента.