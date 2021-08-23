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23.08.2021 12:47
Рубрика: Общество

Поисковики под Волгоградом захоронили более тысячи защитников Сталинграда

Текст: Владимир Емельяненко

С воинскими почестями захоронены останки 1 112 погибших в Сталинградской битве бойцов и командиров Красной Армии, сообщает официальный сайт Поискового движения России. Поисковики сразу нескольких стран под Волгоградом проводят поисковую экспедицию "Вахта Памяти" - поиск и захоронение погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах.

Фото: Из фондов музея "Память"
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"Нами похоронены 1 112 защитников Сталинграда, обнаруженных в основном на территории Городищенского района, - сообщил председатель Волгоградского регионального отделения "Поискового движения России" Андрей Орешкин. - Эти останки найдены в том числе в течение прошлого года. 18 человек опознаны, полностью или частично восстановлены имена".

Церемония захоронения защитников Сталинграда прошла на Россошинском военно-мемориальном кладбище под Волгоградом. Так же установлено, что жителей Сталинграда среди обнаруженных военнослужащих нет. За 24 года существования Россошанского мемориала там похоронено более 24 тысяч погибших военнослужащих. На церемонию захоронения прибыли родные погибших из разных стран СНГ. Им переданы личные вещи и медальоны солдат и офицеров Красной армии.

Справка "РГ"

Волгоградская область - место Сталинградской битвы - один из регионов, где ведется активная работа по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества. Там каждый год работают более 50 поисковых отрядов. Они приезжают из разных регионов России и разных стран.

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