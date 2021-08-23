После затяжных ливней Кубань постепенно приходит в себя

В нескольких районах Краснодарского края продолжают ликвидировать последствия мощного мезоциклона, получившего имя Зарема. Обрушившаяся на регион стихия бушевала неделю, то затихая, то опять набирая обороты. В прибрежной зоне за это время выпала годовая норма осадков. В Анапе и Славянске-на-Кубани продолжают работать 17 пунктов временного размещения, в которых находятся 617 человек, в том числе 226 детей.

Прошедшие выходные стали в крае первыми днями без дождя. Море утихло, вновь установилась жара, но повсюду еще видны последствия непогоды. По данным МЧС, с 13 по 21 августа от воды освобождено более 2100 домовладений и 3500 придомовых территорий. Вместе тем в восьми населенных пунктах края остаются подтопленными 115 домов и 399 приусадебных участков. Практически везде уже начались выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 000 рублей. Пострадавшие также могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 50 и 100 тысяч рублей в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости.

Большой урон понесла курортная отрасль региона. На восстановление гостиниц и пляжей потребуются значительные средства. Предоставить их может краевой фонд микрофинансирования, снизивший процентную ставку "Специальный ЧС" до 0,1% годовых. Как пояснили в пресс-службе администрации края, денежные средства в размере от 100 тысяч до пяти миллионов рублей предоставляют на срок от трех до 24 месяцев.

Анапа остается в числе наиболее пострадавших кубанских муниципалитетов. Улицы, дома и дороги в ней в течение нескольких дней были залиты из-за того, что все пути для отхода воды перекрыли самовольные постройки, появившиеся прямо на песчаных дюнах. Очевидцы рассказывают, как в ночь на 19 августа тяжелая техника сносила рынок, расположенный на огромном помосте с лестничными переходами, возведенный на дюнах пляжа поселка Джемете. Это сооружение стало препятствием для отвода воды с прилегающей территории и усугубило последствия потопа. Снесли его после визита в затопленную Анапу губернатора края. Вениамину Кондратьеву пришлось идти по городским улицам по колено в воде. Увидев самовольную постройку, преградившие путь воде, глава края распорядился тут же снести самострой. При этом он распорядился прорыть еще несколько каналов для отхода воды, убрать торговые павильоны на дюнах и назначить проверку законности постройки торговых точек в этих местах.

Подсчитывают убытки и фермеры. Под водой оказались виноградники, овощные плантации, рисовые чеки. Те же ранние сорта риса в ближайшее время уже нужно готовить к уборке и сливать воду из чеков, иначе посевы могут погибнуть.

Что касается урожая винограда, то делать прогнозы по его сбору еще рано: техника пока не может подъехать к виноградным плантациям. Как только это станет возможным, аграрии совместно со специалистами краевого минсельхоза завершат оценку нанесенного ущерба. По словам главы министерства Федора Дереки, для виноградарей сегодня доступны все существующие меры поддержки. На господдержку виноградарства в этом году выделено свыше 600 миллионов рублей. Эти средства планировалось направить на субсидирование затрат на закладку виноградников. Но теперь уже понятно, что государственная поддержка потребуется и для ликвидации последствий стихии...