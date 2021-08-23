Суд отправил под домашний арест директора санатория "Знание" в Сочи

Краснодарский краевой суд освободил из-под стражи директора сочинского санатория "Знание" Дмитрия Богданова, поместив его под домашний арест.

"Краснодарским краевым судом рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Центрального районного суда Сочи, которым в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского краевого суда. - Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд постановил избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 октября, освободив его из-под стражи".

Это дело получило широкий общественный резонанс. 28 мая Дмитрия Богданова объявили в федеральный розыск, а через два дня задержали в аэропорту, когда он возвращался из Ялты. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями и арестовали до 28 июля. Сначала задержанный находился во временном изоляторе Хостинского района Сочи, а затем его отправили в СИЗО в город Армавир.

Дмитрий Богданов - известный эксперт в сфере туризма. В 2019 году круглогодичный сочинский санаторий "Знание" назвали самым востребованным в России объектом размещения, а его директор тогда же был признан лучшим менеджером страны по эффективности санаторного бизнеса. Санаторий "Знание" находится рядом с центром Адлера и расположен на территории площадью 8,5 гектара, большую часть которой занимает дендропарк с 1 200 видами растений.