Хуснуллин пообещал рост темпов строительства жилья в Крыму

Темпы строительства жилья в Крыму будут расти. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас ключевая проблема с жилищным строительством в Крыму - отсутствие подготовленных площадок под возведение жилых домов. "Поэтому все пытались найти какое-то маленькое пятно, построить дом и на этом заработать", - говорит вице-премьер. Сейчас задача в Крыму стоит совсем по-другому, считает Хуснуллин: делать комплексное развитие территорий, где дома обеспечены инженерной, дорожной и социальной инфраструктурой. На строительство примерно 1,5 млн кв.м такого жилья документация уже подготовлена.

"Это говорит о том, что жилье в Крыму будет строиться больше, спрос сегодня очень большой, администрация Крыма, Севастополя над этим вопросом очень активно работают", - сказал Хуснуллин. В течение 2-3 лет Крым выйдет на общероссийские показатели по строительству жилья, убежден вице-премьер. Более того, при задаче строить к концу 2020-х годов в среднем по стране по 0,8 кв.м на человека ежегодно, для Крыма достаточно достижим более высокий показатель - 1 кв.м на человека, считает Хуснуллин.