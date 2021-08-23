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23.08.2021 18:30
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой

Текст: Дмитрий Гончарук

"Крымская платформа" оказалась "безрезультативным" мероприятием вместо того, чтобы стать международным консультативным и координационным механизмом. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Песков назвал саммит "Крымская платформа" на Украине антироссийским

В понедельник в Киеве прошел созванный по инициативе украинских властей саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие представители 44 стран и международных организаций.

"Саммит "Крымской платформы" оказался не только безрезультативным (иначе и быть не могло), но и весьма скучным мероприятием, о чем свидетельствовали выражения лиц участников - непрофильных министров и других западных чиновников, которым по долгу службы пришлось представлять свои страны и говорить дежурные слова", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что еще до начала саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина", что "лидеры западных стран не приедут на "платформу", так как "боятся Россию". "А позже Зеленский решил пригласить на антироссийский шабаш и представителей России. Что не сделаешь ради отвлечения внимания от провала?" - отметил Слуцкий.

Он обратил внимание на то, что, согласно декларации саммита, "Крымская платформа" должна стать международным консультативным и координационным механизмом. "Но на деле (и это очевидно) выливается в очередную мертворожденную инициативу", - подчеркнул парламентарий.

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