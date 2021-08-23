В Керчи на двух культурных объектах из-за оползней ввели режим ЧС

В Керчи в отношении двух объектов культурного наследия введен режим чрезвычайной ситуации, связанный с последствиями ливней во второй декаде августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Республики Крым.

- Режим "чрезвычайная ситуация объектового уровня" введен на территории объектов культурного наследия федерального значения "Царский курган" и "Мемориальный комплекс "Аджимушкай", - пояснили в министерстве. - Такое решение связано с увеличением площади провала и оползня на них. Посещение экскурсантами этих объектов до устранения опасности прекращено.

На минувшей неделе министр культуры РК Арина Новосельская совершила инспекционную поездку по объектам культурного наследия Керчи "Аджимушкайские каменоломни", "Царский" и "Мелек-Чесменский курганы", "Склеп Деметры". После дождей на них произошло сползание грунта, приведшее к фрагментарным обрушениям.