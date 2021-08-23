В Крыму фермера осудили за монетизацию коровьих "мертвых душ"

Раздольненский районный суд Крыма признал главу фермерского хозяйства виновным в хищении трех миллионов рублей из бюджета Крыма и приговорил его к наказанию в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Осенью 2019 года фермер получил грант министерства сельского хозяйства Крыма в размере трех миллионов рублей на покупку животных. Однако вместо приобретения стада аграрий заключил фиктивные договоры купли-продажи, попросту присвоив деньги. Тем самым ущерб на указанную сумму был нанесен Минсельхозу республики.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество). Наказание он будет отбывать с испытательным сроком на три года. Фермеру также придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

В отношении продавца животных, участвовавшего в фиктивной сделке в качестве второй стороны, расследование еще не окончено. Ему также предстоит предстать перед судом.