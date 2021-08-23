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23.08.2021 14:34
Рубрика: Происшествия

В Крыму неизвестные повредили газопровод

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму МВД возбудило уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-служба МВД по РК.

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- Осмотр места происшествия позволил установить, что газовая труба повреждена механическим способом, - пояснили в полиции. - И возможно, имеют место противоправные действия неустановленных лиц.

ОМВД России по Симферопольскому району завело дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Специалисты газовой службы сейчас восстанавливают нарушенную газовую артерию, а следователи осматривают место ЧП.

- Назначены несколько экспертиз, - уточнили в пресс-службе. - Проводятся мероприятия для установления и задержания лиц, возможно причастных к совершению преступления. Просим граждан проявлять бдительность и сообщать в полицию по телефону "102" любую информацию о случаях, вызывающих подозрение.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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