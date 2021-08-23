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23.08.2021 15:22
Рубрика: Власть

В Крыму оценили слова Зеленского об обратном отсчете для полуострова

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о начале обратного отсчета до освобождения полуострова от "российской оккупации".

По мнению Константинова, Крым как субъект Российской Федерации надежно защищен от любых украинских притязаний Конституцией РФ.

Фото: iStock
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- У нас точка отсчета - это 2020 год, - сказал Константинов в интервью телеканалу "Россия-24". - В Конституцию Российской Федерации внесены изменения, и Крым в связи с этими изменениями навеки в составе России. Любой здравомыслящий политик понимает, что в реальности произошло. Поэтому на серьезных политических уровнях этот вопрос давно не обсуждается.

Что же касается проводимого в Киеве форума "Крымская платформа", то его спикер считает всего лишь очередной стадией виртуального процесса "возвращения Крыма".

- За последние годы киевский режим нагородил столько фантомов с крымскими наименованиями (один только фейковый "Артек" чего стоит), что можно смело заявлять, что свой виртуальный "Крым" они уже "вернули", - иронизирует Константинов в Facebook. - Здесь главное - не просыпаться, не возвращаться в реальность. Все очень по-украински: год об этой "платформе" трубили как о прорыве, бесспорном торжестве украинской дипломатии. Но, как обычно у них бывает, что-то пошло не так. Ни один по-настоящему весомый политик на "платформе" не ожидается. Президент Украины Зеленский не замедлил объяснить это тем, что отказавшиеся приехать боятся России. Самыми "смелыми" оказались в итоге всякого рода лимитрофы, привыкшие жить за чужой счет. Все они, к тому же - наиболее заядлые русофобы.

По мнению Константинова, ведущие мировые державы прислали в Киев "представителей попроще", что ярко характеризует статус этого сборища.

- Скажем, Германию будет представлять министр энергетики, что вообще похоже на тонкий троллинг Киева. В итоге, скучная какая-то получается "платформа": крымский поезд от нее давно уже ушел, а собраться помахать ему вслед платочком собралась какая-то сомнительная компания. Вот такая очередная "пэрэмога", обернувшаяся очередной "зрадой", - резюмировал Константинов.

В регионах Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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