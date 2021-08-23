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23.08.2021 14:46
Рубрика: Культура

В Крыму завершился XIX фестиваль Koktebel Jazz Party

Текст: Алексей Вакуленко (Крым, "Российская газета")
Джаз - по-своему исключительная музыка. Неудивительно, что традиционный для Крыма музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party в этом году тоже стал исключительным. Как в плане самого факта его проведения (в республике из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия), так и в плане гостей - в том числе откровенно не джазовых Алексея Кортнева из группы "Несчастный случай" или Сергея Чигракова и его коллектива "Чиж&Co", которые, кстати, стали хедлайнерами фестиваля.

Впрочем, у организаторов фестиваля есть уже опыт приобщения к джазу не только публики, но и самих артистов, ранее не замеченных в джазовых экзерсисах. Например, в прошлом году на побережье Коктебельского залива как джазмен заявил о себе актер Игорь Скляр. Тот самый, который в начале 80-х блестяще исполнил роль пионера советского джаза Кости Иванова в картине Карена Шахназарова "Мы из джаза". Вместе с трио Jazz Classic Community артист исполнил стандарты времен эпохи свинга.

Фото: Пресс-служба театра-фестиваля "Балтийский дом"
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В этом году организаторы KJP обратили в джаз фронтмена группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева. В прославленный поэтом Максимилианом Волошиным Коктебель он приехал с проектом "Нес"jazz"ный случай".

Посетили в этом году фестиваль и ставшие его добрыми друзьями отечественные гранды джаза, как, например, певица Мариам Мерабова или пианисты Даниил Крамер и Валерий Гроховский. Последние, шутя, назвали свой дуэт "Холерик и Валерик", а фестивальный репертуар с достойных знатных импровизаторов стремительностью определили накануне выступления.

Были и гости из-за рубежа. Гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка признались, что отныне и Крым, и Коктебель, и фестиваль останутся в их сердцах.

- Крым прекрасен, и Коктебель прекрасен, - сказал Уитфилд. - По дороге сюда мы понимали, что есть противоречия и какие-то конфликты. Но приехав, увидели, что все прекрасно. Остальное не имеет значения.

Итальянский пианист и композитор Мэтью Ли, которого арт-директор фестиваля Михаил Иконников справедливо назвал рок-н-рольщиком, признался в любви к Крыму. Перед выступлением, на котором он представил произведения из последнего альбома, записанного во время локдауна, музыкант назвал Коктебель прекрасным местом и даже сравнил его с Майами.

- Россия обычно ассоциируется с холодом и снегом, а здесь жарко и прекрасно, - пояснил он.

Ли также рассказал, что приятно удивлен тем, как хорошо россияне знают Италию, чего, увы, нельзя сказать о знаниях итальянцев про Россию.

Участники группы "Чиж&Co", хотя и удивились приглашению на джазовый фестиваль, но традицию участия в Koktebel Jazz Party звезд российской рок-сцены уверенно продолжили, приняв эстафету от "Морального кодекса" - тот с успехом выступил на фестивале в прошлом году.

- Естественно, для нас это очень большая честь, потому что мы очень любим джаз и слушаем его непрестанно, - сказал лидер группы Сергей Чиграков. - Другое дело, что мы выражаем свою любовь к джазу несколько другим музыкальным языком.

Музыкант отметил, что, как и остальные члены коллектива, он давно перестал чертить границы между музыкальными направлениями. По словам Чигракова, участников группы потрясло ошеломляющее гостеприимство организаторов фестиваля.

Фото: Александр Сенцов/ТАСС
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Если о чем и следовало бы сожалеть, так о почти втрое сокращенном за последние три года количестве зрительных мест у фестивальной сцены: с тысячи в 2019-м до 300 в 2021-м. Тому виной вполне осознанная организаторами KJP необходимость соблюдения антиковидных мер. Тем самым, по словам основателя фестиваля, генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, они показывают новый стандарт ответственного отношения "к ковиду, друг к другу, джазу и Крыму".

В далеком 2004 году он охарактеризовал фестиваль как "культурное сопротивление попсе, которая оказывает на публику разлагающее влияние и воспевает примитивные отношения между людьми, между мужчиной и женщиной", в то время как джаз, напротив, их возвеличивает. Следующий год для этого сопротивления должен стать юбилейным.

- Мы продолжаем наш полет, - заверил Киселев и пригласил ценителей джаза на XX фестиваль.

В регионах Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым РГ-Фото

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