Волгоградский губернатор заставил однопартийцев общаться с людьми

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую поездку по районам Волгограда, в Волжском и Городище.

Глава региона посмотрел, как идет благоустройство в Краснооктябрьском районе Волгограда. Возле "Царицынской оперы" рабочие укладывают брусчатку, монтируют системы полива, готовят зоны под озеленение - планируется высадить почти 1200 деревьев и кустарников. Специалисты планируют монтаж новой линии освещения, установку новых светодиодных парковых фигур. На финальном этапе площадку дополнят скамейки и урны.

Работы выполняются по многочисленным запросам жителей. От них же прозвучали новые предложения продолжить обновление проспекта Металлургов, перейти к приведению в порядок улицы Титова и зеленой зоны вдоль Первой продольной магистрали.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, в Красноармейском районе открылась долгожданная детская стоматология. Здесь установлены диагностические аппараты для проведения рентгенологических исследований, организована система управления "Электронная очередь". Предусмотрена комфортная зона ожидания в холле.

- Современные стоматологические кабинеты появляются во всех муниципальных образованиях. В течение трех лет мы полностью завершим модернизацию стоматологических поликлиник на территории Волгоградской области, - обозначил сроки Бочаров.

С жителями Городища обсудили вопросы благоустройства проспекта Ленина для создания единой комфортной прогулочной зоны. Также затронули тему организации питьевого водоснабжения, завершения проекта реконструкции стадиона, развития поликлиники. В числе уже решенных задач - строительство детского сада "Радуга". Учреждение, рассчитанное на 160 мест, распахнуло свои двери в апреле 2021 года. Для воспитанников открыты семь групп полного дня с 12-часовым пребыванием, в том числе две группы для детей раннего возраста и пять групп для детей дошкольного возраста. Кроме того, построены детсады в Самофаловке и Карповке, в Россошинском сельском поселении - новая школа.

В Волжском глава региона обратил внимание на модернизацию службы крови. В городе находится один из самых крупных филиалов областной службы крови как по численности сотрудников, так и по объемам заготовки. Переезд в отдельное помещение на улице Пушкина позволил создать более комфортные условия для доноров и медицинских сотрудников. Отделение уже прошло лицензирование и готовится к возобновлению приема.

В Волгоградской области прошла пикетная программа одной из политических партий. 33 места сбора предложений от населения организованы во всех районах Волгограда, а также в Волжском, Михайловке, Урюпинске, Фролово, Камышине, Городищенском и Светлоярском районах. Эти рекомендации собираются использовать при формировании партийной программы. Жители Волгоградской области уже внесли более 30 тысяч предложений. Андрей Бочаров возглавил территориальную группу федерального списка кандидатов. И губернатор призвал однопартийцев не ограничиваться изучением писем, которые люди отправляют через специальный сайт. Бочаров буквально заставил местных партийцев больше проводить времени в общении с людьми, чтобы сформировать по-настоящему народную программу.