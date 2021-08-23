Востребованность онлайн-сервисов "Россети Юг" выросла в 1,5 раза

В первом полугодии 2021 года в "Россети Юг" через дистанционные сервисы поступило 83,8 тысячи обращений. Это в полтора больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общее число обращений выросло на 14 процентов и составило 107,5 тысячи. В том числе в Ростовской области зарегистрировано 44 тысячи обращений, в Астраханской области - 37,7 тысячи, Волгоградской - 21,7 тысячи, Калмыкии - 4,2 тысячи.

Чаще всего потребители интересовались вопросами, связанными с технологическим присоединением к электрическим сетям (48,6 процента), отключением электроэнергии (22,4 процента) и предоставлением дополнительных услуг (11,4 процента).

В сложной эпидемиологической ситуации из-за пандемии востребованность онлайн-сервисов растет: их доля в общем объеме обращений увеличилась с 57,6 процента в январе-июне прошлого года до 78 процентов в первом полугодии текущего года. Через дистанционные каналы компания продолжает оказывать полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение, увеличение мощности.

Напоминаем, что связаться с энергетиками компании можно посредством Единого портала электросетевых услуг "портал-тп.рф", онлайн-сервиса СветлаяСтрана.рф, через интернет-приемную или по единому номеру горячей линии 8 800 220 0 220.

Кроме того, по вопросам технологического присоединения на сайте компании можно записаться на онлайн-консультацию по Skype, подписаться на рассылку о плановых отключениях электричества, а также оставить заявку на онлайн-урок по электробезопасности в школах.