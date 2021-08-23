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23.08.2021 04:50
Рубрика: Экономика

Возле Херсонеса построят историко-археологический парк

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
В Херсонесе Таврическом обнародовали концепцию историко-археологического парка площадью 23,3 гектара на территории бывших воинских частей. К 2024 году там построят новые музеи античности, Византии и христианства, филиал "Артека", а также школу искусств.

Проект реализуется фондом "Моя история" за благотворительные средства при содействии Минкультуры России и правительства Севастополя, а строительство поручено Министерству обороны РФ. Координирует проект рабочая группа при администрации президента. "Мы получим историко-археологический парк мирового уровня. Такие создаются, наверно, раз в несколько десятилетий", - сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Фото: предоставлено Минобороны РФ
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Общая площадь музеев парка составит 44,2 тысячи квадратных метров. Все здания будут построены в византийском стиле, они образуют променад на одной линии с Владимирским собором Херсонеса. Здесь разместят музей истории Крыма, реконструированные кварталы древнего города, а также корпуса для размещения паломников и туристов. В конце променада возведут не имеющий аналогов в мире музей христианства.

Директор Государственного Эрмитажа Борис Пиотровский отметил, что на примере этого парка будет выработан новый подход к сохранению культурного наследия: "Люди смотрят, как все будет сделано в Херсонесе. Ведется большое дело, которое ставит всех нас в центр внимания".

Как рассказал начальник Центра управления строительства специальных проектов Минобороны России Сергей Паронджанов, окончательный проект парка будет разработан после того, как завершится работа археологов. А строительные работы планируют начать уже в сентябре этого года.

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