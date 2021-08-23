Чем опасны и полезны летучие мыши для человека

Чем опасны и полезны для человека летучие мыши?

Мария Орлова: В последнее время у рукокрылых и их паразитов часто находят самые разнообразные патогены. Недавняя история - хламидиеподобная инфекция, обнаруженная у наиболее распространенных специфичных клещей летучих мышей в Южной Европе. Как говорил академик Яблоков: за каждым новым знанием в науке открываются горизонты непознанного. Так и есть: за каждой мелочью, которую мы отыскиваем, стоит пласт, требующий немедленного освоения.

Если рассуждать про отряд рукокрылых вообще: они все-таки полезны или вредны?

Мария Орлова: Исследователи так не говорят. В природе кто выжил, тот и молодец. Ну а если это касается человека, то летучие мыши способны в больших количествах уничтожать насекомых-вредителей. Конечно, их биомасса существенно ниже, чем биомасса тех же мошек, но на локальных территориях рукокрылых можно призывать в союзники. Это, к слову, взял на вооружение Сочинский национальный парк, где развесили дуплянки для летучих, чтоб те съели самшитовую огневку. Если про вредность - это, как уже говорила выше, инфекции.

На днях вы вернулись из очередной экспедиции. За кем охотились?

Мария Орлова: В Староладожские штольни в Ленинградской области поехали на массовый отлов рукокрылых, чтоб снять и изучить паразитов именно в численном аспекте. Количественные данные бывают чрезвычайно интересны: в один период жизни рукокрылых клещей на них больше, в другой - меньше; но вот с чем это связано?! Поскольку направление изучено плохо, то для меня открывается море перспектив. В этот раз съездили, надо отметить, непродуктивно. Видимо, толпы туристов, которые тоже стремятся в горные выработки, распугали всех мышей. В 2012 году ситуация была иная. А вообще для дальнейших экспедиций интересны Дальний Восток, Кавказ и Крым. Только б выбраться.

Бумажная работа, несомненно, отнимает много времени и сил, но наука все же требует бесконечных открытий. Каковы последние?

Мария Орлова: 2021 год начала со статьи по паразитам на мышках, живущих во Вьетнаме. Еще раньше были опубликованы циклы материалов по Центральной Америке и Южной Африке. Сейчас ждем рецензии на статью, где описали три совершенно новых для науки вида клещей из Сибири и Монголии. Думаю, это будет прорыв. Кроме того, готовим так называемый чек-лист по клещам-спинтурницидам - таких на территории России около 20 видов: обобщим данные по всем известным находкам.

Практический смысл ваших исследований для мирового сообщества?

Мария Орлова: Смысл тут один - инфекции, в циркуляции которых обязательно принимают участие паразиты летучих мышей. Среди них есть такие, которые все же могут от рукокрылых попадать на человека.