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23.08.2021 19:40
Рубрика: Культура

Филипп Разенков стал художественным руководителем Свердловской музкомедии

Текст: Валерий Кичин
Один из законодателей мод в музыкальных жанрах, Свердловский академический театр музыкальной комедии на пороге 89-го сезона укрепил свое художественное руководство. На заново учрежденный пост худрука пришел молодой режиссер Филипп Разенков, ученик Дмитрия Бертмана в ГИТИСе, лауреат премии "Золотая маска" ("Римские каникулы" и "Фома" в Новосибирском музыкальном театре), лауреат конкурса "Нано-опера". В остальном руководство театра осталось прежним: главный режиссер - народный артист России, лауреат премии "Золотая маска" Кирилл Стрежнев, главный дирижер - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии "Золотая маска" Борис Нодельман, директор - Галина Безуглова.
Филипп Разенков на сборе труппы. Фото: Предоставлено Свердловским академическим театром музыкальной комедии Филипп Разенков на сборе труппы. Фото: Предоставлено Свердловским академическим театром музыкальной комедии
Филипп Разенков на сборе труппы. Фото: Предоставлено Свердловским академическим театром музыкальной комедии

Филипп Разенков родился и вырос в Свердловске, в семье музыкантов. В Театре музыкальной комедии в прошлом году с большим успехом выпустил премьеру оперетты Зуппе "Боккаччо". Среди ранее поставленных им спектаклей в театрах Башкирии и Удмуртии - "Евгений Онегин", "Аида", "Орлеанская дева", "Царская невеста", в Новосибирске - "Безымянная звезда", "Отпетые мошенники". "Я буду прилагать все усилия, чтобы театр оставался созвучным времени, - сказал новый худрук на сборе труппы. - Я с юмором отношусь к человеку и его амбициям, но они у меня очень большие, и я приложу все усилия к тому, чтобы театр побывал там, где мне хочется, и показал свои лучшие работы. У Свердловской музкомедии огромная история - для меня как для человека из театральной семьи это имеет большое значение. Мы сохраним его традиции и привнесем что-то новое. А что - увидите".

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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После отпуска театр поднимет занавес 9 сентября - пройдет "Боккаччо" Зуппе. Первой премьерой сезона 2021-2022 годов в ноябре станет "Маленькая серенада" (A Little Night Music) американского классика Стивена Сондхайма в постановке Кирилл Стрежнева. В основе мюзикла, написанного в 1973 году, сюжет фильма Ингмара Бергмана "Улыбки летней ночи". Среди новинок сезона - "Женитьба гусара" Геннадия Гладкова, спектакль на музыку Микаэла Таривердиева.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Кино и театр с Валерием Кичиным

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