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23.08.2021 08:52
Рубрика: Происшествия

В челябинском озере утонул четырехлетний мальчик

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске выясняют обстоятельства смерти ребенка, отдыхавшего со взрослыми на необорудованном пляже Первого озера.

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- Вечером 22 августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Первом озере Челябинска утонул четырехлетний мальчик, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, он погиб, оставшись без внимания взрослых.

По свидетельству очевидцев, на пляже отдыхал отец с двумя детьми. Когда его маленький сын упал в воду с надувного матраса, мужчина первым поспешил ему на помощь и вытащил на берег. Однако реанимировать мальчика не смогли: прибывшая на место происшествия бригада врачей констатировала его смерть.

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