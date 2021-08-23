В челябинском озере утонул четырехлетний мальчик

В Челябинске выясняют обстоятельства смерти ребенка, отдыхавшего со взрослыми на необорудованном пляже Первого озера.

- Вечером 22 августа в правоохранительные органы поступила информация о том, что в Первом озере Челябинска утонул четырехлетний мальчик, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, он погиб, оставшись без внимания взрослых.

По свидетельству очевидцев, на пляже отдыхал отец с двумя детьми. Когда его маленький сын упал в воду с надувного матраса, мужчина первым поспешил ему на помощь и вытащил на берег. Однако реанимировать мальчика не смогли: прибывшая на место происшествия бригада врачей констатировала его смерть.