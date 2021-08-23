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23.08.2021 14:51
Рубрика: Происшествия

На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов

Текст: Татьяна Воробьева

На Ямале "медвежьему спецназу" пришлось отгонять от кочевья коренных жителей трех хищников, пришедших полакомиться человеческой едой.

Фото: iStock
На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину

Целую спасательную операцию развернули сотрудники Службы по охране биоресурсов ЯНАО совместно с экипажем вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал". Причем спасать пришлось не людей, а животных: они занесены в красную книгу, стрелять по ним нельзя, единственный способ - отпугнуть. Для этого и нужна "вертушка": она кружит над косолапыми и отгоняет на безопасное расстояние.

Как сообщает Департамент природных ресурсов ЯНАО на своей странице в соцсети "ВКонтакте", животные своим неожиданным визитом не только напугали тундровиков, но и разорили чум: съели весь сахар, рассыпали муку, сломали нарты.

Спецоперация прошла удачно: медведи ушли, а оленеводам раздали памятки о том, как действовать при встрече с белым хищником.

Напомним, на Ямале белые и бурые медведи так часто стали выходить к людям, что властям пришлось создать специальную группу оперативного реагирования из зоологов и спасателей. В критической ситуации "медвежий спецназ" готов вылететь, отогнать животных или усыпить и перевезти подальше от жилья.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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