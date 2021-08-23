На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов

На Ямале "медвежьему спецназу" пришлось отгонять от кочевья коренных жителей трех хищников, пришедших полакомиться человеческой едой.

Целую спасательную операцию развернули сотрудники Службы по охране биоресурсов ЯНАО совместно с экипажем вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал". Причем спасать пришлось не людей, а животных: они занесены в красную книгу, стрелять по ним нельзя, единственный способ - отпугнуть. Для этого и нужна "вертушка": она кружит над косолапыми и отгоняет на безопасное расстояние.

Как сообщает Департамент природных ресурсов ЯНАО на своей странице в соцсети "ВКонтакте", животные своим неожиданным визитом не только напугали тундровиков, но и разорили чум: съели весь сахар, рассыпали муку, сломали нарты.

Спецоперация прошла удачно: медведи ушли, а оленеводам раздали памятки о том, как действовать при встрече с белым хищником.

Напомним, на Ямале белые и бурые медведи так часто стали выходить к людям, что властям пришлось создать специальную группу оперативного реагирования из зоологов и спасателей. В критической ситуации "медвежий спецназ" готов вылететь, отогнать животных или усыпить и перевезти подальше от жилья.