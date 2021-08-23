На Урале открыли станцию испытания двигателей самолетов

Станция испытания авиадвигателей Д-36, используемых на таких тяжелых транспортных самолетах, как Ан-72 и Ан-74, запущена в работу на авиационном ремонтном заводе в городе Арамиль Свердловской области.

До 2018 года предприятие вынуждено было отправлять отремонтированные двигатели для финальных испытаний на другие заводы. Это занимало много времени и существенно добавляло затрат. Чтобы сделать процесс более оптимальным, объединенная двигателестроительная корпорация, в которую входит арамильское предприятие, приняла решение обеспечить ввод на Урале собственной станции испытания турбореактивных двигателей. Она предусматривает полную автоматизацию процесса тестирования двигателя. Она была спроектирована и построена на одном из предприятий ОПК Казани в прошлом году, а в начале текущего доставлена на Урал.

- Во время опытной эксплуатации был выполнен полный цикл испытаний четырех двигателей. Объект полностью готов к работе, - рассказал управляющий директор авиаремонтного предприятия Андрей Крылов.

Станция построена в рамках стратегии импортозамещения. Экономический эффект от использования полного цикла технологий испытаний на территории страны составляет более восьми миллионов рублей с каждого отремонтированного двигателя. На предприятии уточнили, что до 2024 года на Урале будут ремонтировать и испытывать по 10-11 двигателей ежегодно. В дальнейшем планируется наладить процесс испытания и других двигателей большой мощности.