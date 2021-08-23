Уральца будут судить за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

В Челябинской области завершено расследование инцидента с размещением фотографии нацистского преступника на общероссийском сайте "Бессмертного полка". Действия 19-летнего автора этой выходки квалифицированы по статье о реабилитации нацизма, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- 5 мая прошлого года житель поселка Роза, используя сотовый, разместил на странице акции федерального значения фото нацистского преступника, чтобы опубликовать его в День Победы в Великой Отечественной войне, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Действия обвиняемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала и одобрение военных преступлений.

Стоит отметить, что молодого человека в считанные часы вычислили сотрудники УФСБ. Сразу после задержания он признал свою вину и заявил о полном раскаянии.

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа на сумму до трех миллионов рублей, принудительных работ и вплоть до трех лет лишения свободы. Однако с учетом раскаяния и публично принесенного извинения суд может ограничиться минимальным наказанием.