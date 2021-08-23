В Нижнем Тагиле на маршруте сгорел трамвай

В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай, который вез пассажиров по маршруту номер 10.

Все случилось около девяти утра на Ленинградском проспекте, когда состав отъехал от остановки "Площадь Славы". По свидетельству очевидцев, водитель (или кондуктор) пытались справиться с пламенем с помощью огнетушителя, но безуспешно. Судя по видео и фото, которыми поделились в соцсетях местные жители, вагон выгорел буквально дотла и за считанные минуты: огнеборцы прибыли уже к тлеющему остову.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из транспортного средства эвакуировались двадцать человек, в том числе - двое детей. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:56 по местному времени", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

О причинах случившегося пока не сообщается - начата проверка.