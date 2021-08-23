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23.08.2021 10:40
Рубрика: Происшествия

В Нижнем Тагиле на маршруте сгорел трамвай

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай, который вез пассажиров по маршруту номер 10.

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Все случилось около девяти утра на Ленинградском проспекте, когда состав отъехал от остановки "Площадь Славы". По свидетельству очевидцев, водитель (или кондуктор) пытались справиться с пламенем с помощью огнетушителя, но безуспешно. Судя по видео и фото, которыми поделились в соцсетях местные жители, вагон выгорел буквально дотла и за считанные минуты: огнеборцы прибыли уже к тлеющему остову.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из транспортного средства эвакуировались двадцать человек, в том числе - двое детей. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:56 по местному времени", - передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

О причинах случившегося пока не сообщается - начата проверка.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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