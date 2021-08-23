В Тюмени прошел международный слет молодых предпринимателей

В Тюмени большая команда бизнесменов из России и десятка зарубежных государств совместными усилиями "сварила" СУП. Это аббревиатура "Слета успешных предпринимателей" - девятого по счету международного молодежного форума, завершившегося в минувшее воскресенье.

В общей сложности участвовали в нем, в том числе онлайн, около тысячи человек. Как правило, это те, кто сравнительно недавно начала развивать свое дело, но уже добился ощутимых результатов, или преуспел на ниве бизнеса за относительно короткий срок. Но все они молоды. Как, к примеру, выходец из малого южноуральского города Озерск Олег Торбосов, вслед за московским открывший офисы своей компании в Лондоне и Дубае. Он и еще около сотни спикеров поделились опытом, рассказали об удачных кейсах, о том, как справлялись с проблемами.

На площадке технологических стартапов были представлены свыше полусотни проектов от предпринимателей из РФ и стран ближнего зарубежья.

В ходе дискуссии о формах развития бизнеса на пространстве Евразийского экономического союза делегат из КНР Ван Жусон обратил внимание на важность координации усилий государств ЕАЭС, на поиск инструментов, позволяющих в той или иной мере объединить китайский и российский рынки. Знакомство предпринимателей из разных стран друг с другом, со спецификой национальных и региональных рынков - одна из ключевых задач тюменского форума, подчеркнула замначальника управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

В свою очередь хозяева площадки в ходе инвестиционного завтрака и других мероприятий рассказали гостям о преимуществах и особенностях ведения бизнеса в Тюменской области, субъектах Уральского федерального округа. По словам вице-президента "Опоры России" Эдуарда Омарова, форум способствует интеграции знаний, связей и ресурсов, объединяя предпринимателей, он дает толчок для их развития.