В Тюмени школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда

В Тюмени 15-летняя девушка попала на больничную койку после попытки сделать селфи на крыше вагона.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, несчастный случай произошел вечером 21 августа на путях в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. Две десятиклассницы залезли на крышу цистерны, и одну из них ударило током.

Школьница упала на землю. По информации Центрального межрегионального СУ на транспорте СКР, ее госпитализировали с травмами, на данный момент она еще находится на лечении.

Профильные следственные ведомства разбираются сейчас в обстоятельствах происшествия.