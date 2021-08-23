Ректоры ведущих университетов рассказали о модных и нужных специальностях

Как начнется учеба в вузах? Нужны ли прививки российским студентам и решена ли проблема вакцинации иностранных? Какие профессии выбирает молодежь - модные или нужные? Накануне 1 сентября ответы на самые острые вопросы искали на совете экспертов в редакции "Российской газеты" ректоры ведущих вузов России.

Никакой принудиловки

Минобрнауки объявило: вузы начнут учебный год в привычном формате - очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности. Никакой принудительной вакцинации. Всех студентов будут учить одинаково и заселять в общежития?

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ:

Сегодня у нас 66 процентов преподавателей и других сотрудников вуза уже сделали прививки. Студентов, к сожалению, значительно меньше - около 35 процентов. Это очень мало, чтобы бороться с пандемией. В общежитиях проживает огромное число людей - 5 тысяч человек. В комнатах - по 3-4 человека. И если один заболеет, неизбежно заболеют и другие. Будем искать иные методы убеждения. Другого выхода нет. Если кто-то найдет способ борьбы с вирусом без вакцины, ему дадут Нобелевскую премию.

Денис Дмитриев, проректор по молодежной политике МФТИ:

В МФТИ привито 65 процентов сотрудников, по студентам где-то треть. Кстати, мы еще в июне анонсировали лотерею для тех, кто привился. В середине сентября будет розыгрыш. Первокурсники, которые успеют к тому моменту привиться по возрасту, тоже смогут принять участие. При этом мы приняли решение, что очное посещение общих поточных лекций - необязательно. Сохраняем их трансляцию в дистанционном режиме: все, кто хочет, могут подключаться. Плюс для магистрантов, которые в основном живут в общежитии в Зюзино - на другом от основного кампуса конце Москвы, тоже перевели в дистант ряд занятий, чтобы не ездить через весь город на общественном транспорте. При этом лабораторные работы, практические занятия, конечно же, сохранятся в очном режиме.

Треть привитых студентов в вузе - мало для борьбы с пандемией. Если кто-то найдет способ сделать это без вакцины, точно получит Нобелевскую премию

Как еще обезопасить студентов и преподавателей?

Дмитрий Седнев, и.о. ректора Томского политехнического университета:

Томский политех будет заселять студентов в общежития в несколько волн. 1 сентября - бакалавры, 1 октября - магистры. Гибридная форма занятий для магистров, для бакалавров - лекции в онлайн. Но практические занятия и лабораторные мы пока ставим в учебном плане "очно". В целом по вузу привито более 40 процентов сотрудников. Но к 1 сентября, думаю, выйдем на те же 60 процентов, что у коллег.

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета:

У нас есть пункты вакцинации на территории университета и мы готовимся начать учебный год в гибридном режиме. Лекции, где больше 50 человек, будут проводиться только в онлайн-режиме. Так, к сожалению, складываются обстоятельства. Обсуждали и тему мероприятий 1 сентября. Увы, Роспотребнадзор не рекомендовал нам использовать очные форматы. Поэтому сейчас быстро перестраиваемся.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета:

Как и в прошлом году для некоторых занятий мы разбиваем ребят на мини-группы. Лекции и консультации - в онлайн. У первокурсников занятия начнутся 1 сентября, а у остальных студентов - с третьей учебной недели. Кроме того, 500 человек, которые решат снимать квартиры вместо общежитий, получат от вуза компенсацию. Важно: есть студенты, которые по своим внутренним убеждениям не хотят вакцинироваться, а есть уже привитые, которые не хотят учиться в группе с теми, кто не привит. Очень тонкий момент. Здесь руководителям вузов, деканам нужно проявить понимание: сформировать группы так, чтобы избежать конфликтов.

В олимпийском резерве

Как показали предварительные итоги приема, в некоторых вузах все бюджетные места заняли победители и призеры олимпиад. Их зачисляют в первую очередь, и обычным абитуриентам мест просто не остается. Нужно ли менять "вес" олимпиад?

Михаил Эскиндаров: Если посмотреть глобально, то победителей олимпиад у нас не так уж и много. На всю страну - 6,5 тысячи человек, а бюджетных мест в этом году, например, более полумиллиона. Проблема действительно, есть, но актуальна она для 5-7 центральных вузов. Думаю, нужно дать больше "олимпиадных" преимуществ вузам регионов, чтобы у олимпийцев были дополнительные стимулы поступать именно туда, а не стекаться в Москву и Санкт-Петербург. В Финуниверситет в этом году поступили 375 олимпийцев, и это больше, чем прошлым летом.

Денис Дмитриев: Процентов 40 от общего числа бюджетных мест в Физтехе занимают победители и призеры олимпиад. Еще процентов 10 - целевая квота. Обычным бюджетниками остается половина мест. В этом году на Физтех зачислено около 400 олимпийцев. Но отмечу: минимум треть ребят поступает просто по результатам трех ЕГЭ. У нас очень высокий средний балл последние несколько лет - 97 и выше. Мы проводим ряд олимпиад вместе с вузами регионов. И делаем все, чтобы ребята знали про эти вузы, про возможности, которые эти вузы предоставляют. В итоге наши партнеры из регионов получают своих абитуриентов.

А в вузах регионов олимпиадников хватает?

Дмитрий Седнев: У нас ситуация перевернута с ног на голову. Участники олимпиад, отлично подготовленные в школах Томска, уезжают в центральную часть России в ведущие вузы - вот проблема. А те, кто приходит, - не подтверждают свой уровень. В этом году в ТПУ от победителей и призеров школьных олимпиад пришло около 150 заявлений на поступление. Но почти половина из них, увы, не смогли сдать ЕГЭ на 75 баллов и выше, как того требуют правила. Так что зачислить по олимпиадам мы смогли лишь 54 человека.

Если не будет федерального решения о том, что регионы должны получать больше олимпиадников, мы своими силами вряд ли изменим ситуацию.

Олег Баулин: Мне кажется, дискуссия на тему: "у нас перебор олимпиадников" - не более чем профориентационный ход. Вузы сами разрабатывают систему стимулирования - повышенные стипендии, улучшенные комнаты в общежитиях. Кроме того, некоторые вузовские олимпиады проводятся и для учеников основной школы - чтобы уже классе в 7-м найти и не упустить лучших. И это нормально - все мы заинтересованы в хороших абитуриентах. Кстати, у нас в этом году тоже есть небольшой рост - зачислено 35 ребят по итогам олимпиад, в прошлом году было 32. Хотя я, честно, ожидал большего. Что можно сделать? Давайте подумаем о формате образовательной франшизы: когда вузы регионов открывают учебные программы по стандартам ведущих вузов, ну, к примеру, МФТИ.

Денис Юрьевич, пойдете на такое?

Денис Дмитриев: Уже пошли. В этом году как раз начали такой сетевой проект с несколькими регионами: ребята поступают в свой "домашний" вуз в регионе, но к составлению некоторых программ подключается МФТИ. Часть занятий ведет сам университет, часть - наши преподаватели.

Елена Кудряшова: Как член Совета по олимпиадам, я эту тему обсуждаю регулярно. Действительно, количество победителей олимпиад незначительно в сравнении с числом выпускников 11-го класса. Думаю, в целом для системы высшего образования это не критично.

Конечно, в вузах регионов серьезно относятся к привлечению отличников. Мы, например, победителям олимпиад, выпускникам колледжей с красным дипломом, стобалльникам назначаем повышенные стипендии - 10 тысяч рублей в месяц и даем особое кураторство.

Дмитрий Седнев: Напомню: те вузы, где перебор олимпиадников, могут сами ограничить перечень олимпиад и оставить льготы, к примеру, только для Всероссийской олимпиады школьников. А по остальным - просто начислять до 100 баллов. Механизмы для такого регулирования у вузов есть.

Онлайн-прием в этом году обернулся для некоторых абитуриентов серьезными проблемами. Нам написала Татьяна Черных, мама абитуриентки: "Из-за сбоев на сайте вуза мой ребенок не успел подать заявление на согласие - зависла система. Теперь вынуждены идти на коммерцию, хотя по ЕГЭ дочка набрала 274 балла и проходила на бюджет". Как вузы учитывают такой форс-мажор?

Михаил Эскиндаров: Такие случаи решаем индивидуально. У нас в этот прием была подобная ситуация. Я поговорил с мамой девочки - мы ее, конечно, примем. Вообще, я с самого начала сказал приемной комиссии: работайте в пользу абитуриента. Потому что первый год без второй волны мы ожидали сбоев. Надеюсь, в следующем году таких проблем не будет. Но есть другой важный момент: сейчас может оказаться, что некоторые абитуриенты зачислены в несколько вузов из-за того, что ждали до последнего с подачей согласия.

Что будете делать?

Михаил Эскиндаров: Будем отчислять, когда уже в конце августа разберемся, пришел он к нам или все же выбрал другой вуз. Другого варианта сегодня нет.

Аудитории ждут иностранцев

Министерство науки и высшего образования только что объявило: все иностранные студенты могут вернуться в Россию и продолжить обучение очно. Вузы готовы к приему ребят из-за рубежа? И что, если кто-то все же решит остаться дома?

Денис Дмитриев: МФТИ готов к встрече иностранцев. На первый курс бакалавриата и специалитета в этом году зачислим более 250 таких абитуриентов. А всего их у нас больше тысячи. Процентов 80 - из стран СНГ, пятая часть - Китай, Вьетнам, из Бразилии пара человек есть. Надеемся, большая часть все-таки приедет и сможет учиться очно. Тем, кто останется дома, обеспечим максимально качественный дистант.

Михаил Эскиндаров: За последние два года по известным причинам примерно половина наших иностранных студентов уехали и перешли на удаленку. Остальные остались в Москве. В этом году мы принимаем около тысячи иностранцев. Взяли бы и больше, но основная проблема - не хватает общежитий. Я лет десять повторяю: нужны межвузовские кампусы. Финансовому университету сегодня не хватает более 700 мест для иногородних и иностранных студентов.

В целом же у нас учатся ребята из 80 с лишним стран: СНГ, Азия, есть и Африка: Экваториальная Гвинея, Боливия. Около 82 стран. Готовим для них места в общежитиях. Но если по каким-то причинам они останутся у себя, будем продолжать дистанционное обучение.

Как сделать так, чтобы при работе с иностранными студентами не ущемлялись интересы российских ребят?

Олег Баулин: Обучение иностранных студентов не идет в ущерб россиянам по одной простой причине: они, как правило, идут по дополнительным квотам Россотрудничества или на платную форму обучения. В УГНТУ порядка полутора тысяч иностранных студентов, и они уже приезжают в Уфу. Особенно много - из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Египта. Но если кто-то из них по разным причинам не сможет учиться оффлайн, то мы готовы организовать для них дистанционное обучение. К нам приезжают не только учиться - в Башкирии уникальная природная климатическая зона - горы, степи, пещеры, водопады. Мы для ребят устраиваем экскурсии, проводим чемпионаты мира по беговым и горным лыжам, по футболу, по национальным видам спорта. Это такие праздники, которые объединяют не просто иностранных студентов нефтяного университета, а всех иностранных студентов Республики Башкортостан. Мы же не только учим, мы воспитываем "послов" России.

Елена Кудряшова: В нашем университете есть студенты из 64 стран мира. У нас давно действует совместная программа адаптации иностранных студентов "Гостеприимное Поморье": экскурсии по городу, по области, знакомство с особенностями культуры, традиций. Стараемся каждого студента окружить заботой. За эти два года пандемии, когда часть иностранцев просто безвыездно жили в общежитиях, наши российские студенты придумали проект "Университет добра". Для иностранных студентов собирали всякие вкусности, подарки на новый год, по интернету устраивали кулинарные мастер-классы. К этой акции присоединились и выпускники, и национальные диаспоры, и даже поморское землячество в Москве. Очень интересная кампания, добрая, правильная. Но в этом году у нас 200-300 человек все же останутся на дистанте.

Дмитрий Седнев: Из 11 тысяч наших студентов 27 процентов - иностранцы из 70 стран мира. Мы работаем здесь в тесной связке с компаниями, например вместе с госкорпорацией "Росатом". Иностранцы, как правило, очень вовлечены в учебу и, что важно, мотивированы: понимают, какое рабочее место для них готовят. Чаще всего - достаточно хорошее, с высокой позицией.

Уверен: часть студентов по независящим от нас причинам приехать на учебу, увы, не сможет. Ничего страшного. За год мы провели ударную работу, и с дистантом проблем не будет. К тому же мы уже лет пять занимаемся подготовкой электронных курсов и тренажеров. Сейчас Томский политех готов предложить и русским, и иностранным студентам около 240 виртуальных тренажеров, таких как, к примеру, виртуальный цифровой двойник нашего исследовательского ядерного реактора. Ребята могут удаленно работать, полное ощущение, что ты - в лаборатории.

Кроме того, мы сейчас договариваемся о получении вакцины для иностранных студентов. Поэтому я думаю, что здесь возможен переход на если не полностью очное, но гибридное обучение с нахождением в кампусе.

Войти в "айти"

Молодежь валом идет в ИТ - это актуально и модно. Вы чувствуете перевес на этом направлении?

Михаил Эскиндаров: Конечно, ИТ бьет все рекорды. Даже у нас в Финуниверситете проходной балл на "Прикладную информатику и математику" - 269. Это почти 90 баллов по каждому из трех ЕГЭ. Но и наши традиционные направления не отстают. Слухи о том, что экономисты, юристы больше не нужны, преувеличены. Спрос огромный. У нас в среднем по университету конкурс 11 человек на место. На некоторые направления подготовки вообще до 80!

Минимальный проходной балл - 91,4. Это очень много. По некоторым направлениям, например "Международный бизнес: налогообложение и учет" - 93 балла, программа на английском языке.

Денис Дмитриев: На физтехе традиционно не очень высокий конкурс - примерно 2-2,5 человека на место. Но как только у нас появились IT-специальности, конкурс на них подскочил: сразу 5 человек на место. И продолжает расти. Основной рост при этом у нас все-таки произошел по биотехнологиям. И, несмотря на то, что мест здесь стало больше почти в два раза, проходной балл практически не изменился, остался на уровне прошлого года.

Особенно приятно отметить: в этом году увеличился спрос на естественно-научные направления, например, в нашей Физической школе средний балл сейчас - более 99.

Но есть профессии менее популярные, но не менее нужные и важные. Как соблюсти баланс моды и реальной потребности?

Елена Кудряшова: У нас в регионе находится единственный в стране Центр атомного подводного судостроения в городе Северодвинске. Поэтому подготовка специалистов для судостроительной отрасти для нас одна из самых важных. И последние годы, кстати, здесь очень высокий конкурс - приходят ребята с высокими баллами. Что привлекает? У нас действует совместная с предприятиями Объединенной судостроительной корпорации и муниципалитетами единая программа профориентационной работы. Мы начинаем знакомиться с ребятишками, начиная с садовского возраста. Кроме того, наши профильные предприятия активно подключаются уже на этапе приема в вуз: с каждым поступившим на судостроительные специальности сразу заключается трудовой договор. И ребята принимаются на рабочие места. Да, прямо с 1-го курса. Вместе со стипендией получают зарплату, и, конечно, срок обучения увеличивается за счет практической, так называемой дуальной подготовки. В итоге к диплому они осваивают еще и ряд рабочих среднетехнических специальностей, привыкают к работе на предприятии. И тут у нас стопроцентное трудоустройство.

Если не будет федерального решения о том, что вузы регионов должны получать больше олимпиадников, мы своими силами ситуацию вряд ли изменим

Дмитрий Седнев: Есть направления модные, есть традиционно сильные в каждом вузе, и есть - нужные. Модные - это, например, ИТ, биотехнологии. У нас заметный рост конкурса на эти направления: 5-6 человек на место. Но при этом есть традиционно сильные для Томского политехнического направления, такие как нефтегазовое направление. Томский политех в рейтинге QS занимает первое место по России в нефтегазовой отрасли и 23-е в мире.

Если говорить о действительно необходимых, но не слишком популярных специальностях, то здесь мы отрабатываем их через целевой прием либо просто в очень плотной связке с работодателем. Например, атомная отрасль: здесь мы работаем с "Росатомом", и у нас достаточно сильный набор.

Отдельно отмечу: несмотря на невысокий конкурс, все, что связано с электроникой, космосом, с укреплением технологического суверенитета страны, сейчас востребовано. Абитуриенты осознанно делают свой выбор. Здесь, конечно, помогает то, что мы с абитуриентами знакомимся, рассказываем и показываем все самое интересное и в обычных школах, и в лицее, который работает при нашем вузе. Там открыты профильные классы "Газпрома", "Росатома".

Специальность нефтяника и модная, и востребованная. В Уфимском нефтяном нет конфликта интересов?

Олег Баулин: Я бы разделил специальности всего на две категории: с минимумом бюджетных мест и массовые. Первая категория, допустим, архитектура, там у нас 18 бюджетных мест, экономика - 25 мест, дизайн - 20. Безусловно, на такие специальности колоссальный спрос. Бывает и 10, и 20 человек на место.

Среди массовых специальностей сегодня как раз "Информационные технологии". Безусловно, хороший спрос на нефтегазовые специальности. Я бы еще отметил специальности, связанные с автоматизацией процессов: они у нас в последние годы в топе.

Заметил: те специальности, которые базируются на ЕГЭ по физике, становятся у нас менее популярными. Почему? В Республике Башкортостан ежегодно снижается число ребят, которые сдают ЕГЭ по физике. А ведь в свое время это был один из самых популярных предметов по выбору. Именно по этой причине мы в местных школах открываем классы УГНТУ и стали федеральной инновационной площадкой в области инженерной педагогики. Таких классов уже несколько десятков. 1 сентября открываем еще пять.

Вопрос от партнера "Российской газеты"

Если в регионе будет вспышка заболевших, то кто будет принимать решение о переводе на удаленку? И как в этом случае будет обстоять ситуация с первокурсниками?

Михаил Эскиндаров: На Совете ректоров министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал: каждый вуз принимает решение в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в своем регионе. Ректоры у нас достаточно авторитетные и грамотные и могут брать на себя ответственность в принятии таких решений. Безусловно, после консультации с учредителем.

Вопрос ректору

Светлана Боброва, Тарко-Сале, Ямал:

Несмотря на то, что зарплата у врачей в нашем регионе не меньше 150 тысяч рублей, а местные власти доплачивают способным студентам, все равно этих специалистов не хватает. Есть ли возможность вернуться к распределению специалистов на Север, как было в советское время?

Елена Кудряшова: Возврат к системе принудительного распределения вряд ли возможен. Однако есть другой механизм - целевые договоры. Как правило, это трехсторонний договор - предприятие, студент, вуз. Выпускник обязуется отработать определенное время на предприятии, которое гарантирует ему рабочее место и адекватную зарплату. Механизм рабочий, для Севера действенный, но, увы, предприятия пока не очень охотно на это идут. Понять их можно, ведь вырастет ли студент в профессионала - большой вопрос. Но заключить "целевой договор" можно и во время обучения - на втором или даже третьем курсе, посмотрев на подрастающего работника на практике. Эта модель как раз работает в САФУ. Что касается педагогов и врачей - их можно и нужно готовить по целевым договорам с муниципалитетами, но необходимо и дополнительно создавать условия для молодых специалистов, чтобы они хотели работать на Севере. Убеждена, здесь хорошим стимулом будет жилье.

Ильдус Зайнулин, абитуриентов УГНТУ:

Олег Александрович, слышал, что в университете есть корпоративные группы. Как туда попасть?

Олег Баулин: Наш университет несколько лет назад пошел по пути индивидуализации обучения. В итоге это вылилось в создание почти 40 так называемых корпоративных групп, у каждой из которых есть предпприятие-заказчик. Допустим, вы поступаете на направление подготовки химической технологии, и в первый месяц обучения вам нужно определиться, по какой образовательной программе учиться. Как правило, это решается вместе с заказчиком. Например, для работы на Туапсинском НПЗ химик-технолог должен знать еще и вопросы промышленной безопасности, а группа Сибур требует от специалиста знаний в области цифровой химии. Так что кроме таких обязательных дисциплин, как философия, иностранный язык, физкультура, все остальные предметы в этих группах серьезно отличаются. Допустим, обучение в корпоративной группе судостроительной компании "Звезда" предполагает учебу на базе вуза только в первом семестре, а потом студент на целый год уезжает на завод, где проходит практику.Практикуем такой индивидуальный точечный подход, безусловно, с участием производственников, с использованием их материально-технической базы.

Подготовила Ольга Бухарова