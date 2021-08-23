Родителей начали штрафовать за воспитание детей побоями

Свежая тенденция: суды начали активно назначать штрафы папам и мамам, поднявшим руку на ребенка. В каком-то смысле взрослых стали воспитывать рублем, чтобы не воспитывали детей ремнем.

Этот ремень может дорого обойтись тому, у кого он в руке. Суды стали все чаще штрафовать за такое "воспитание". Фото: woly / istockphoto

В райцентре Московской области с уютным названием Серебряные Пруды как-то вечером гражданин Е. за что-то разозлился на дочку и дал ей пощечину. Пустяки?

Суд так не посчитал. Слезинки ребенка обошлись отцу в пять тысяч рублей штрафа.

Безусловно, поднимать сгоряча руку на ребенка нехорошо, родитель должен уметь сдерживаться, ведь именно он в паре "мама (папа) - малыш" является взрослым зрелым человеком. Но идеальных людей нет, нет их и среди родителей.

Потому в мелких семейных ЧП нередко бывает, что взрослый не прав. Здесь и возникает вечно актуальный вопрос: что делать?

У нас в стране нет системы ювенальной юстиции (если под этим понимать силовые службы защиты детей). Возможно, не стоит сильно сокрушаться по этому поводу: на Западе такие службы превратились в монстров, разрушающих семьи. Тем не менее, дети у нас не беззащитны.

Есть распространенное мнение, что в таких вопросах в дела семьи не следует чрезмерно вмешиваться посторонним, в том числе посторонним в погонах. Однако в данном случае полицию вызвала мама девочки. То есть спор по поводу уместности некоторых "воспитательных" мер возник внутри самой семьи. Полиция же сделала то, что должна делать в таких ситуациях: составила протокол, в котором зафиксировала, что отец ударил дочку "один раз ладонью в область лица, в результате чего у нее образовались телесные повреждения - ушиб мягких тканей лица слева, чем причинил ей физическую боль".

Ребенок съел ночью без спроса коробку конфет и получил ремня. Синяки заметили в детском саду, и в итоге приемный отец был оштрафован

Хорошо или плохо то, что закон теперь позволяет легко наказывать родителей за шлепки и подзатыльники? Это отдельный и непростой вопрос. Но сейчас дело обстоит именно так.

Штрафной поворот в семейной практике стал возможен после того, как несколько лет назад статья "Побои" была перенесена из УК в КоАП. Пикантность ситуации в том, что на законодательных переменах настояли люди, желавшие оградить родителей от санкций за шлепки и подзатыльники. Якобы по старым правилам отца могли отправить за решетку за оплеуху, которую, быть может, ребенок даже заслужил.

На самом деле, как раз по прежним нормам такое было невозможно. Уголовная процедура достаточно сложна, и такое семейное происшествие, как история в Серебряных Прудах, просто не имело шансов закончиться обвинительным приговором. Сейчас же такие дела поставлены на поток.

Например, жительница Улан-Удэ Елена К. оштрафована на пять тысяч рублей за то, что пнула сына по ноге. В суде она не запиралась, рассказала, что в гостях у родственников "действительно оттолкнула сына ногой, так как он не реагировал на запрет брать наушники от телефона". Мальчик отлетел к стене и заплакал.

Женщине нелегко, воспитывает сына одна, ребенок - инвалид с детства. Скорее всего - она очень хорошая мама. Но, раз в данной конкретной ситуации виновата, должна заплатить.

Чтобы наказать родителя и любого другого дебошира, достаточно протокола полиции и справки из больницы. Суд может назначить штраф от 5 до 30 тысяч рублей либо арест от 10 до 15 суток. Либо отправить виновника на обязательные работы. Это достаточно чувствительные санкции за пощечину. Если же человек второй раз за год распустит руки или ноги, на него автоматически заведут уголовное дело. Вторые побои - это уголовная статья.

Отцовский ремень по нынешним временам тоже должен оставаться в брюках. Достать его оттуда - слишком дорого. Особенно для многодетной семьи.

В Московской области в этом на собственном опыте убедился гражданин И., воспитывающий несколько приемных детей. Один из подопечных съел без спроса конфеты, предназначенные девочкам, и получил ремня. А приемный отец получил штраф.

"Несовершеннолетний ФИО находится в семье под опекой, - пересказывает суд показания мужчины. - Мальчик имеет отклонения в поведении, в связи с чем проходил стационарное лечение у психиатра. У него нет чувства сытости, он употребляет в пищу много сладкого, отчего страдает аллергией. В ночное время он отыскивает на кухне еду, берет без спроса сладости других детей. Они с женой проводят с ним беседы по этому поводу, но он не понимает. В ночь ФИО съел коробку конфет. Из-за этого он ремнем трижды ударил мальчика по ягодицам, хотя раньше этого не делал".

Сам мальчик рассказал, что "он с другими детьми проживает с опекунами, отношения в семье хорошие. Опекуны всегда дают им сладости и фрукты, но он очень любит сладкое и без спроса берет сладости у других детей. В ночь он пошел на кухню и съел конфеты. Девочки обиделись, а опекун наказал его, нанес ремнем около пяти ударов по ягодицам, отчего ему было больно, он плакал. До этого физические наказания к нему не применяли".

Синяки у ребенка обнаружили в детском саду и сообщили в органы опеки. Так дело и завертелось. Вряд ли у чиновников были какие-то иные варианты действий: есть закон, есть регламенты. При этом все вокруг, включая сотрудников органов опеки, подтверждают, что семья замечательная и детям там хорошо. "Мальчик по характеру доброжелательный, веселый, с удовольствием рассказывает о своей семье, любит приемных родителей", - рассказала в суде сотрудница городского отдела опеки и попечительства.

В свою очередь воспитательница из детского сада поведала, что "мальчик проживает под опекой, охотно идет домой, хорошо общается с опекуном, который приводит и уводит его из садика. При поступлении в детский сад опекун предупредила, что у ребенка отсутствует чувство сытости, и просила не давать ему добавки".

Дети же в один голос рассказали, что отношения в семье хорошие, в доме всегда есть продукты, сладости и фрукты. "Опекуны их ни в чем не ограничивают, но ФИО всегда без спроса берет сладости других детей. После лечения в психиатрическом учреждении он ограничивал себя в питании, но со временем опять стал вставать по ночам и съедать все, что найдет".

В общем, ситуация предельно прозрачна, и вряд ли какой-то разумный человек бросит камень в приемного отца. Однако закон сегодня обязывает в подобных случаях бросать в лицо родителю обвинение. Итог: штраф в размере пять тысяч. А то, что в семье хорошая атмосфера, спасло приемного отца от более серьезных последствий.

По словам юристов, сигнал в опеку могут послать как из детсада, так и из школы. Если у ребенка будут обнаружены синяки, то родителям надо быть готовым к неприятным разговорам и штрафам.

На практике уже стали общим местом штрафы за толчки и пощечины. А в Татарстане не так давно наказали мужчину за удар ребенка по бедрам пластмассовым стержнем от пирамидки. В семье бывает всякое. И это всякое теперь наказуемо.