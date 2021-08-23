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"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов

23.08.2021 / 14:09
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ РИА Новости
Два космических туриста могут отправиться на МКС на российском корабле "Союз" после 2023 года. "Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения", - цитирует РИА Новости заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Савельев уточнил, что туристов планируют представить в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ в октябре. Туристы смогут полететь в космос после 2023 года. До этого корабли "Роскосмоса" расписаны. В конце 2021 и в 2023 году на "Союзах" полетят туристы, оформившие заказ через американскую компанию-оператора Space Adventures.

Фото: Космический центр "Южный"/"Роскосмос"
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Не говорится, гражданами какой страны являются будущие космические туристы, но уточняется, что это не россияне.

С 2001 по 2009 годы на МКС побывали семь звездных путешественников. За десять суток в космосе в разные годы нужно было заплатить от 20 до 50 миллионов долларов.

Кстати, в июне прошлого года появилась информация, что космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос. Как сообщили в РКК "Энергия", между "Энергией" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на российский сегмент МКС. И, пожалуй, самое интересное: планируется, что в ходе экспедиции один из туристов совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос. Такого в истории космонавтики еще не было.

Напомним: "пионером" звездного туризма стал американский миллионер Деннис Тито, который на орбите занимался в основном фото- и видеосъемкой. А вот 28-летний бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт в 2002 году с самого начала был намерен провести на орбите серию медико-биологических экспериментов. Сказались гены: отец у Марка - врач. "Я не ученый и не профессиональный астронавт, но я и не турист", - заявил Шаттлворт журналистам. По его словам, будущие космические исследования будут в известной степени зависеть именно от таких коммерческих экспедиций.

Спустя три года стартовал американец Грегори Олсен. А в 2006 году на станцию прибыла первая космическая туристка - американка иранского происхождения Ануше Ансари.

Пятый космический турист - американский миллиардер Чарльз Симони побывал на орбите в 2007 году. Для него были запланированы эксперименты по заказу ЕКА, а также по собственной научной программе: он изучал влияние радиации. Через два года Симони отправился в полет во второй раз. И это для туристов остается прецедентом.

Один из самых интересных туристических вояжей получился у американского миллионера Ричарда Гэрриота. Разработчик компьютерных игр и сын астронавта NASA Оуэна Гэрриота почувствовал вкус орбиты в 2008 году. Он первый "путешественник", который выполнил научные эксперименты по заказам коммерческих организаций. В частности, по выращиванию белковых кристаллов. А на следующий год на МКС впервые прибыл "клоун": членом экипажа на несколько дней "прописался" руководитель канадского Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

Фото: iStock
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Большой бум вызвала подготовка к полету британской поп-звезды Сары Брайтман, старт которой намечался на сентябрь 2015 года. Она легко прошла все медицинские исследования. Вердикт врачей: здорова. Активно начала готовиться в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Для Сары уже шили скафандр: корреспонденты "РГ" лично наблюдали за процессом на НПП "Звезда". Был заказан и ложемент, то есть персональное кресло, в котором певица должна была лететь на корабле "Союз". И вдруг она отказалась от полета. Официально ее представители озвучили: из-за семейных обстоятельств. Но версия кулуаров - поп-звезду подвел один из спонсоров.

В свое время медобследование в ИМБП РАН проходили солист известной поп-группы NSync Лэнс Басс и кинорежиссер, создатель "Титаника" и "Аватара" Джеймс Кэмерон. Всерьез подумывали о полете в космос и россияне - участники группы "На-На", актеры Владимир Стеклов и Ольга Кабо. Но ни у кого с полетом не срослось. По различным причинам, и денежным в том числе.

Так, Владимир Стеклов готовился не только по индивидуальной программе общей космической подготовки, но и в составе группы, а потом - и в составе экипажа 28-й экспедиции с командиром Сергеем Залетиным и Александром Калери. В одном из интервью он рассказывал: "Мы получили высшие оценки по транспортному кораблю "Союз" в первый день, во второй день - по орбитальному комплексу "Мир". А потом, к сожалению, я узнал о том, что, когда состоялось главное утверждение уже окончательного состава экипажа, я не вошел в состав по причине невыполнения контрактных обязательств одной из сторон, а именно кинокомпанией, которая курировала этот проект".

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Фото: Олег Укладов / Комсомольская правда
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