Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение о военном сотрудничестве

В понедельник, 23 августа глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на полях форума "Армия-2021" встретился с заместителем министра обороны Королевства Саудовская Аравия принцем Халедом Бен Салманом.

На переговорах Шойгу заявил, что в Минобороны России заинтересованы в динамичном военно-техническом сотрудничестве с Саудовской Аравией. "Настроены на поступательное развитие двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сферах по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил принца Халеда Бен Салмана за приезд на VII Международный военно-технический форум "Армия-2021". "На его площадках вы ознакомиться с новейшим российскими образцами, в том числе с образцами, которые хорошо зарекомендовали себя в Сирии, - подчеркнул министр обороны РФ. - Рассматриваем ваше личное участие в форуме как подтверждение курса Саудовской Аравии на дальнейшее укрепление сотрудничества с Россией".

Шойгу отметил, что конструктивному диалогу между военными ведомствами способствуют доверительные и уважительные отношения глав двух государств.

В свою очередь, принц Xалед бен Салман сказал, что Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией, которое поможет совместно реагировать на угрозы и вызовы. "Хотел передать от своего руководства нашу настроенность на продолжение укрепления отношений, которые исторически сложились между нашими странами. Я уверен, что в будущем мы будем продолжать развивать и укреплять эти отношения, отвечая чаяниям наших народов и реализуя их. Это будет способствовать, в свою очередь, улучшению ситуации, а также стабилизации и укреплению безопасности", - заявил он.

По словам саудовского военачальника, сотрудничество между его страной и Россией "будет способствовать общему реагированию на все современные вызовы, которое мы будем осуществлять вместе". "Те вызовы, которые имеются, - отметил он, - потребуют от нас еще большего сотрудничества и усилий".

Принц Xалед бен Салман поблагодарил Сергея Шойгу за приглашение на Международный военно-технический форум "Армия-2021". Он назвал форум "прекрасным событием" и передал приветы от короля Саудовской Аравии и руководства минобороны своей страны.

В присутствии министра обороны России его заместитель Александр Фомин и замминистра обороны Королевства Саудовская Аравия принц Халед Бен Салман подписали Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Саудовская Аравия о военном сотрудничестве.