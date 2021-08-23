Россия не планирует отправлять военных в Афганистан

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ на фоне событий в Афганистане началась онлайн 23 августа. Сегодня утром замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия не планирует отправлять свой военный контингент в Афганистан.

"Постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке", - отметил он.

На 24 августа намечен экстренный саммит G7 по Афганистану. Между тем представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что 31 августа является "красной линией" для вывода сил США, продление сроков будет означать расширение оккупации. Ранее Вашингтон отметил, что вряд ли сумеет эвакуировать всех из Афганистана до конца августа, а глава Пентагона подчеркнул, что не исключает возможности продолжения пребывания войск США в Афганистане из-за нестабильной обстановки.

В аэропорту Кабула по-прежнему порядка 20 тысяч человек ждут возможности покинуть Афганистан. 22 августа было объявлено, что аэропорт будет закрыт в течение 48 часов, чтобы разобраться с теми, кто уже находится на его территории. Талибы в свою очередь пообещали постараться навести порядок снаружи аэропорта. При этом США и Великобритания опасаются терактов в толпе со стороны смертников ИГИЛ (запрещена в РФ). На фоне угроз эвакуация продолжается полным ходом, свой военно-транспортный самолет в Кабул решила выслать и Япония.

Утром 23 августа в аэропорту Кабула случилась перестрелка, был убит один афганский силовик, обстоятельства выясняются.

Тем временем движение "Талибан" распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на президента Ашрафа Гани. "Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и советника президента Афганистана по безопасности Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала, который воевал против нас, до простого человека", - заявил в эфире пакистанского телеканала Geo TV высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани.

Днем ранее талибы заявили, что во всех провинциях Афганистана установился мир. В то же время они объявили о переброске "нескольких сотен муджахидов" в район Панджшерского ущелья, где укрепились силы противников "Талибана" во главе с Ахмадом Шахом Масудом-младшим и бывшим вице-президентом Афганистана Амруллой Салехом. "Талибан" уже заявил, что Панджшер находится в осаде, а перевал Саланг свободен. При этом талибы, по их словам, нацелены на переговоры. Силы сопротивления заявляют, что готовы бороться с радикалами.