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23.08.2021 15:10
Рубрика: Экономика

Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов

Текст: Евгения Думанская

Россия получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда. Соответствующее решение МВФ вступило в силу 23 августа. Оно предполагает распределение между странами-участницами SDR на 456 миллиардов долларов.

Фото: скриншот cоцсети / youtube
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Специальные права заимствования - это искусственное средство для расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Курс SDR определяется на основе обменных курсов корзины валют. Сейчас в обращении находится 204 миллиарда, а теперь общее количество доведено до 660 миллиардов. Ранее фонд выпускал SDR на 250 млрд долларов в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

В МВФ сказали, что дополнительный выпуск станет подспорьем для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Больше половины суммы получили развивающиеся страны. Распределение прошло согласно квотам, то есть долям стран в капитале фонда, которые определяются по специальной формуле с учетом ВВП, платежного баланса и международных резервов. Самая большая квота у США - 17,4%. Россия держит 2,71%.

Для использования SDR вне внутренних транзакций с МВФ необходимо их конвертировать. Страны могут распоряжаться ими как и обычными деньгами - занимать, давать в залог, обмениваться и так далее, а само по себе распределение не имеет каких-то условий или обязательств.

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Как рассказала РБК главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец, для обмена SDR на твердую валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.

Государства могут добавить SDR к имеющимся международным резервам или распорядиться иным способом, например, пожертвовать в пользу более нуждающихся стран.

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