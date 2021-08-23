Россияне нашли новый способ вкладывать деньги

На фоне снижения ставок по банковским вкладам россияне начали искать новые способы инвестирования. Одним из них стал краудфандинг, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Банка России. В первом полугодии 2021 года объем рынка народного финансирования составил 55% от показателя за весь 2020 год. Эксперты отмечают, что краудфандинг для России - все же пока экзотика, хотя и быстро растет, а вкладываться таким образом имеет смысл при свободном капитале в несколько миллионов рублей.

Так, по данным Банка России, объем рынка краудфандинга составил более 7 млрд рублей по итогам 2020 года, а в первом полугодии 2021 года - 3,9 млрд рублей.

Краудфандинг дословно переводится как "финансирование толпой". В России и мире это коллективный сбор денег. Автор создает проект на крауд-платформе в интернете, определяет срок его реализации и сумму, которую необходимо собрать. Инвестор вкладывает в проект деньги, получая взамен либо часть будущей прибыли проекта, либо внесенные средства в полном размере. Некоторые проекты предусматривают также и безвозмездное пожертвование.

ЦБ выделяет четыре вида краудфандинга: p2p-кредитование (инвестор и заемщик - граждане), p2b (инвестор - физлицо, заемщик - компания), b2b (в проекте участвуют юрлица) и rewards-краудфандинг (деньги привлекаются за нефинансовое вознаграждение - например, за условные толстовки). В России работает 26 крауд-платформ (например, Planeta.ru, Boomstarter, Поток, Город денег), все они есть в реестре Банка России.

Как правило, краудфандинг используют при запуске стартапа. Этот способ сбора денег также подходит для кино-, IT-, научных, социальных, музыкальных, образовательных, игровых, благотворительных, экологических проектов и интернет-СМИ. В последние годы авторы проектов активно собирают деньги и на личные цели. Заработать на краудфандинге можно немало. Например, фильм "28 панфиловцев" на площадке Boomstarter собрал 1063% заявленной суммы при ставках по вкладам в районе 6,5% годовых.

Мировой рынок краудфандинга, по оценке QY Research, к 2025 году может достигнуть 28,8 млрд долларов. Лидерами по объемам рынка являются США, Япония, Южная Корея и Китай, где доля таких инвестиций достигает 2-5% против 0,15% в России.

Прежде чем инвестировать в крауд-проект, важно убедиться, что платформа находится в реестре ЦБ

"Интерес к краудфандинговым платформам в этом году был обусловлен со стороны инвесторов снижением доходности по банковским вкладам, а со стороны заемщиков - необходимостью поиска ликвидности", - уточнили в пресс-службе ЦБ. С учетом роста количества как новых заемщиков, так и инвесторов на платформах можно ожидать увеличение объема привлеченных денежных средств к концу 2021 года, уточнили в Банке России.

Важно помнить: у площадок по сбору средств свои правила. Некоторые работают по принципу "все или ничего": автор поставил цель проекта, но не смог привлечь финансирование к указанному сроку, ничего не получил. Есть площадки, где достаточно собрать 50% заявленных средств, тогда автор получает всю сумму, но платит комиссию (в районе 3%).

"Краудфандинг - это, по сути, тип рисковых инвестиций, где люди могут получить более высокие доходы", - говорит руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Генеральный директор и сооснователь краудфандинговой платформы Planeta.ru Федор Мурачковский ожидает полутора- или даже двукратное увеличение темпов роста всего рынка крауд-технологий по итогам 2021 года. "Общий сбор наших проектов уже составляет 66% от прошлогоднего. А учитывая то, что именно на третий квартал и предновогодний декабрь всегда приходится значительная часть сбора, прогноз вполне оправдан", - говорит он.

Однако краудфандинг еще долго будет в России экзотикой для широких слоев населения, считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Краудфандинг не будет конкурентом для вкладов или фондового рынка (как способа заработка) и конкурентом для других способов привлечения инвестиций, считает эксперт. "Вклад - это наиболее консервативный инструмент, максимально понятный широкому кругу людей, ставки низкие, но доход хорошо прогнозируемый, - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. - Первый шаг от вкладов к более высокой доходности - в любом случае классические инвестиции на фондовом рынке, которые вкладчику может предложить и банк, где у него открыт депозит, и другие участники финансового рынка".

По словам Бахтина, краудфандинг может стать третьей ступенькой в этой инвестиционной лестнице, но при условии, что у инвестора сформировался немалый капитал - как минимум несколько миллионов рублей. По его мнению, в такие проекты лучше не инвестировать больше 5-7% капитала.