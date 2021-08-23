Россияне нашли новый способ вкладывать деньги

Новости

В московском метро пассажиры напали на семью мальчика-аутиста 21:13
Нурмагомедов извинился за отказ комментировать ситуацию в Афганистане 21:09
В аэропорту Кабула после перестрелки возник пожар 20:55
Женская сборная РФ по волейболу уступила Бельгии, ведя 2-0 по сетам 20:51
"Локомотив" объявил о переходе Бека Бека 20:48
Эксперт оценил суммарные затраты на разовые выплаты пенсионерам 20:40
США за сутки вывезли из Кабула свыше 16 тысяч человек 20:24
В озере под Мурманском нашли истребитель, сбитый в 1941 году 20:04
Климатолог спрогнозировал последствия глобального потепления 19:55
Косачеву запретили въезд на Украину для посещения братской могилы деда 19:47
СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления 19:45
Петербуржец научился заряжать телефон от рюкзака при ходьбе 19:45
Супермен станет гомосексуалистом 19:24
Стало известно, сколько "Локомотив" заплатил за Бека Бека 19:18
Нурмагомедов раскритиковал ринг-герлз в ММА 19:16
Скарлетт Йоханссон обвинила Disney в женоненавистничестве 19:15
В Киргизии в результате ДТП погибли 9 человек 18:57
МВД России предупредило иностранцев об изменении порядка пребывания в РФ 18:51
Уехавший в ФРГ афганский министр стал курьером в Лейпциге 18:48
Ученые научились выявлять ботов в соцсетях по социальным связям 18:37
"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей 18:34
В Госдуме назвали "Крымскую платформу" мертворожденной инициативой 18:30
Карелова: Поступило почти 2,4 млн заявлений на получение новых соцвыплат 18:29
В Британии возникла нехватка водителей грузовиков 18:09
Аналитики спрогнозировали ситуацию с выдачей ипотеки в 2021 году 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 20:33
Рубрика: Экономика

Россияне нашли новый способ вкладывать деньги

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
На фоне снижения ставок по банковским вкладам россияне начали искать новые способы инвестирования. Одним из них стал краудфандинг, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Банка России. В первом полугодии 2021 года объем рынка народного финансирования составил 55% от показателя за весь 2020 год. Эксперты отмечают, что краудфандинг для России - все же пока экзотика, хотя и быстро растет, а вкладываться таким образом имеет смысл при свободном капитале в несколько миллионов рублей.

Так, по данным Банка России, объем рынка краудфандинга составил более 7 млрд рублей по итогам 2020 года, а в первом полугодии 2021 года - 3,9 млрд рублей.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
ЦБ утвердил правила тестирования неопытных инвесторов

Краудфандинг дословно переводится как "финансирование толпой". В России и мире это коллективный сбор денег. Автор создает проект на крауд-платформе в интернете, определяет срок его реализации и сумму, которую необходимо собрать. Инвестор вкладывает в проект деньги, получая взамен либо часть будущей прибыли проекта, либо внесенные средства в полном размере. Некоторые проекты предусматривают также и безвозмездное пожертвование.

ЦБ выделяет четыре вида краудфандинга: p2p-кредитование (инвестор и заемщик - граждане), p2b (инвестор - физлицо, заемщик - компания), b2b (в проекте участвуют юрлица) и rewards-краудфандинг (деньги привлекаются за нефинансовое вознаграждение - например, за условные толстовки). В России работает 26 крауд-платформ (например, Planeta.ru, Boomstarter, Поток, Город денег), все они есть в реестре Банка России.

Как правило, краудфандинг используют при запуске стартапа. Этот способ сбора денег также подходит для кино-, IT-, научных, социальных, музыкальных, образовательных, игровых, благотворительных, экологических проектов и интернет-СМИ. В последние годы авторы проектов активно собирают деньги и на личные цели. Заработать на краудфандинге можно немало. Например, фильм "28 панфиловцев" на площадке Boomstarter собрал 1063% заявленной суммы при ставках по вкладам в районе 6,5% годовых.

Мировой рынок краудфандинга, по оценке QY Research, к 2025 году может достигнуть 28,8 млрд долларов. Лидерами по объемам рынка являются США, Япония, Южная Корея и Китай, где доля таких инвестиций достигает 2-5% против 0,15% в России.

Прежде чем инвестировать в крауд-проект, важно убедиться, что платформа находится в реестре ЦБ

"Интерес к краудфандинговым платформам в этом году был обусловлен со стороны инвесторов снижением доходности по банковским вкладам, а со стороны заемщиков - необходимостью поиска ликвидности", - уточнили в пресс-службе ЦБ. С учетом роста количества как новых заемщиков, так и инвесторов на платформах можно ожидать увеличение объема привлеченных денежных средств к концу 2021 года, уточнили в Банке России.

Важно помнить: у площадок по сбору средств свои правила. Некоторые работают по принципу "все или ничего": автор поставил цель проекта, но не смог привлечь финансирование к указанному сроку, ничего не получил. Есть площадки, где достаточно собрать 50% заявленных средств, тогда автор получает всю сумму, но платит комиссию (в районе 3%).

"Краудфандинг - это, по сути, тип рисковых инвестиций, где люди могут получить более высокие доходы", - говорит руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. Генеральный директор и сооснователь краудфандинговой платформы Planeta.ru Федор Мурачковский ожидает полутора- или даже двукратное увеличение темпов роста всего рынка крауд-технологий по итогам 2021 года. "Общий сбор наших проектов уже составляет 66% от прошлогоднего. А учитывая то, что именно на третий квартал и предновогодний декабрь всегда приходится значительная часть сбора, прогноз вполне оправдан", - говорит он.

Однако краудфандинг еще долго будет в России экзотикой для широких слоев населения, считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Краудфандинг не будет конкурентом для вкладов или фондового рынка (как способа заработка) и конкурентом для других способов привлечения инвестиций, считает эксперт. "Вклад - это наиболее консервативный инструмент, максимально понятный широкому кругу людей, ставки низкие, но доход хорошо прогнозируемый, - пояснил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. - Первый шаг от вкладов к более высокой доходности - в любом случае классические инвестиции на фондовом рынке, которые вкладчику может предложить и банк, где у него открыт депозит, и другие участники финансового рынка".

По словам Бахтина, краудфандинг может стать третьей ступенькой в этой инвестиционной лестнице, но при условии, что у инвестора сформировался немалый капитал - как минимум несколько миллионов рублей. По его мнению, в такие проекты лучше не инвестировать больше 5-7% капитала.

Экономика Финансы Инвестиции Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
Путин обсудил с королем Иордании Сирию и Афганистан
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии