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23.08.2021 01:00
Рубрика: Экономика

С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

Текст: Ольга Игнатова
С 1 сентября родители всех детей до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как подчеркивают в минтруде, это затронет 1,5 млн родителей ежегодно. Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.

Фото: iStock
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Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если страховой стаж менее пяти лет, то выплаты по больничному листу составляют 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. При страховом стаже от пяти до восьми лет пособие будет выплачиваться в размере 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц. На максимальные суммы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высоким средним заработком.

"Теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значение. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нужно будет сложить доходы за 2 последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)", - пояснил "Российской газете" адвокат Владимир Постанюк.

Например, если мама ребенка получала в 2020 году 40 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году - 30 тысяч рублей в месяц, то ее доходы в 2020 году составили 480 тысяч рублей в год, а в 2019 году - 360 тысяч рублей в год. Складываем их: 480 000 + 360 000 = 840 000 рублей. Далее 840 000 делим на 730 дней, получается 1159 рублей 68 копеек. Умножаем на 14 дней больничного. Получается 16 109 рублей. Это и есть сумма больничного пособия, которую получит мама ребенка.

"Однако для родителей детей старше 8 лет получение пособия по больничному листу будет рассчитываться по прежней схеме, то есть в зависимости от стажа работы: за стаж менее 5 лет - 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет - 80% оплаты труда, более 8 лет - 100% оплаты труда",- уточнил юрист.

Экономика Работа Правительство Минтруд

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