С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому

С 1 сентября родители всех детей до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы.

Как подчеркивают в минтруде, это затронет 1,5 млн родителей ежегодно. Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка.

Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если страховой стаж менее пяти лет, то выплаты по больничному листу составляют 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. При страховом стаже от пяти до восьми лет пособие будет выплачиваться в размере 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж восемь и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц. На максимальные суммы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высоким средним заработком.

"Теперь стаж для родителей маленьких детей не будет иметь значение. Размер больничных будет зависеть от зарплаты родителя. Так, нужно будет сложить доходы за 2 последних года и разделить эту сумму на 730 (количество дней в двух годах)", - пояснил "Российской газете" адвокат Владимир Постанюк.

Например, если мама ребенка получала в 2020 году 40 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году - 30 тысяч рублей в месяц, то ее доходы в 2020 году составили 480 тысяч рублей в год, а в 2019 году - 360 тысяч рублей в год. Складываем их: 480 000 + 360 000 = 840 000 рублей. Далее 840 000 делим на 730 дней, получается 1159 рублей 68 копеек. Умножаем на 14 дней больничного. Получается 16 109 рублей. Это и есть сумма больничного пособия, которую получит мама ребенка.

"Однако для родителей детей старше 8 лет получение пособия по больничному листу будет рассчитываться по прежней схеме, то есть в зависимости от стажа работы: за стаж менее 5 лет - 60% оплаты труда, от 5 до 8 лет - 80% оплаты труда, более 8 лет - 100% оплаты труда",- уточнил юрист.