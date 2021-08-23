Стул сначала зашатался, потом вдруг грохнулся на пол - и Чи Юн вместе с ним. Первый рабочий день у новой завкафедрой английского языка вымышленного Пемброкского университета вообще явно не задался. Казалось бы, нет большей радости для женщины-азиатки, чем получить столь престижную должность, да и прогрессивное студенческое сообщество должно быть довольно - а вот ничего подобного. Слишком много в вузе накопилось проблем, чтобы решить их одним - пусть даже удвоенно толерантным - назначением.

Вот профессор ведёт лекцию о творчестве Мелвилла - дескать, гений, каких мало. Учащиеся возражают - тот, кто бил свою жену, в гении не годится; соответственно, "Моби Дик" - дело десятое. Он им потом про Чосера - они ему про недобор негров среди преподавательского состава. Пожилой декан не отличает агента Малдера от агента Скалли - тем паче в "Тик Токе" не сидит. Правда, главная подстава приходит, откуда не ждали. Препод Билл Добсон - алкаш, балагур, бывший писатель, молодёжью вроде бы уважаемый - однажды позволяет себе зигануть и пошутить про Гитлера. Он, между прочим, еврей, но современная "культура отмены" не вникает в нюансы. А мы получаем возможность узнать, что на этот счёт думают Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс.

Не будем, однако, лукавить: их имена на афише - чистейший кликбейт. Создатели "Игры престолов" всего лишь спродюсировали "Кафедру"; сценарий писала в основном Аманда Пит - да, та самая звезда олдскульных комедий. Решение, на первый взгляд, странное, но эмпирически интересное. Автор, с одной стороны, голливудская либералка - то есть, конечно, поддерживает реформы американской образовательной системы. С другой стороны, прошла школу юмора девяностых, когда смеяться над нынешними обиженками ещё не возбранялось, и, понятно, не во всём согласна с "новой этикой". Чему подтверждением отличная сцена, где из бедолаги Билла прямо-таки выдавливают извинения, - душная почти физически.

Впрочем, до острой сатиры The Chair далеко. За исключением пары-тройки точек напряжения это тихая, скромная, маленькая (шесть получасовых эпизодов) история, которая не ищет себе места на баррикадах. Отличные актёры, от Сандры О до Боба Балабана, собираются здесь с единственной целью - деликатно задать несколько вопросов. Кто хуже - динозавр, чьи монографии написаны в бородатом году, или молодой специалист, потакающий желанию зумеров читать рэп вместо книг? Почему промежуточный вариант тоже мало кого устраивает? Что делать с поколенческим разрывом - уже, судя по всему, необратимым? В каком месте заканчивается нормальный постмодернистский сарказм - и начинается то, из-за чего пресловутых "снежинок" вдруг может триггернуть?

Актуальная, словом, проблематика, причём для США в их текущем состоянии - особенно. Чётких ответов шоу не озвучивает. Вернее озвучивает один, в том духе, что нужно, мол, искать баланс, а если не получается, то ничего страшного; но это, строго говоря, не ответ вовсе - так, утопическая попытка примирения. Повод, наверное, пожурить Netflix за трусость: сериал в целом чересчур старательно сглаживает острые углы - добавляет, например, романтическую линию или легкомысленное камео Дэвида Духовны. Хотя не так уж оно и плохо, если иметь в виду, что "смелость" современная Америка обычно приравнивает к оголтелому левацкому алармизму.

И тут, кстати, сложно удержаться от приятного злорадства: у нас, по крайней мере, ценят самоиронию, людей за всякую чушь не кэнселят. А горлопанистый студенческий активизм мало кому приходит в голову считать чем-то большим, нежели инфантильным выпуском пара.

3.5