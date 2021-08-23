"Школьные" выплаты получили родители более 20 млн детей

К 23 августа единовременные выплаты на детей с 6 до 18 лет получили родители 20,070 миллиона детей - это 98% от всех, кому полагается эта мера поддержки, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Выплаты начались со 2 августа. В первый же день было направлено свыше 17 миллионов выплат. Поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.

Выплаты по 10 тысяч рублей предназначаются для семей, где воспитываются дети от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

"Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", - приводит слова Котякова пресс-служба Минтруда.

Ранее в ведомстве напомнили о выплатах, на которые могут претендовать родители детей до трех лет. Всего таких выплат шесть, и некоторые из них родители получают вне зависимости от трудоустройства и уровня дохода.