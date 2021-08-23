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форум армия-2021
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
23.08.2021 11:32
Текст: Николай Грищенко

Скоростной беспилотный катер получил ракетно-пулеметный модуль

Представленный на военном форуме "Армия-2021" беспилотный катер с гибридным двигателем КиберБоат-330 получил ракетно-пулеметный модуль. Судно в инициативном порядке разработано в конструкторском бюро Санкт-Петербурского политехнического университета Петра Великого.

- Водометный движитель и бронированное днище позволяют проходить участки песчаной мели, не боясь повредить беспилотную платформу, - рассказал "РГ" заместитель директора Центра технологических проектов Павел Булдаков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Катер оснащен гибридным двигателем, который работает за счет заряда солнечных и аккумуляторных батарей. Максимальная скорость движения - 60 узлов (110 километров в час). Дальность хода в зависимости от режима 400 - 500 морских миль. Мореходность - до 4 баллов.

- Стойка контропрокидывания повышает мореходность, то есть если судно перевернется, то оно восстановится на ровный киль. Баллоны с особым заполнением обеспечивают полную непотопляемость в случае повреждения корпуса, - добавил Булдаков.

Водоизмещение катера 550 килограмм позволяет разместить на нем модуль с ракетами и пулеметом. Благодаря тепловизору и лидару судно может использоваться для патрулирования акватории в любых метеоусловиях.

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