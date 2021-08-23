СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления

В ходе проверок МВД Германии выяснилось, что часть афганцев, которых в настоящее время эвакуируют из Кабула, ранее уже были высланы из Германии за различного рода преступления. Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на представителя министерства.

В частности, в минувшие выходные в Германию прибыли трое афганцев, ранее депортированных за изнасилования и торговлю наркотиками. По прибытии они вновь обратились за предоставлением убежища, но были замечены полицией, сообщает немецкий журнал Fokus.

При этом в МВД Германии отметили, что проверка по международным базам данных и сканирование отпечатков пальцев перед вылетом в Кабуле невозможно из-за сложной ситуации.