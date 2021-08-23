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23.08.2021 12:26
Рубрика: В мире

СМИ: США резко ограничили пропуск в аэропорт Кабула, отсекая афганцев

Текст: Константин Волков

Американские военные, контролирующие по соглашению с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) территорию кабульского международного аэропорта им. Хамида Карзая, с 23 августа намерены пропускать внутрь для посадки в эвакуационные самолеты только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО, а также их ближайших родственников. В то же время афганцев - обладателей специальных иммиграционных виз (SIV), которые должны давать возможность покинуть Афганистан, на территорию аэропорта пускать не будут. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

Фото: Hoshang Hashimi / AFP
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По информации CNN, обезличенные электронные визы SIV стали одной из причин столпотворения в аэропорту, где все последние дня находятся несколько десятков тысяч человек, стремящихся покинуть страну и затрудняющих посадку в самолеты. Визы по программе SIV выдавались без имени или номера, что позволило афганцам, получившим их, делать копии и рассылать другим соотечественникам, не имеющим никакого отношения к работе на силы международной коалиции в Афганистане.

При этом, сообщает CNN, никаких планов по выдворению с территории аэропорта тех, кто уже находится там, нет. Талибы пытаются взять под контроль окрестности аэропорта, проверяя документы у тысяч людей, собравшихся со стороны северных ворот - главного въезда в аэропорт. Между тем движение "Талибан" (запрещено в РФ) требует от США окончательно уйти из Афганистана до 1 сентября.

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