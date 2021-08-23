СМИ: США резко ограничили пропуск в аэропорт Кабула, отсекая афганцев

Американские военные, контролирующие по соглашению с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) территорию кабульского международного аэропорта им. Хамида Карзая, с 23 августа намерены пропускать внутрь для посадки в эвакуационные самолеты только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО, а также их ближайших родственников. В то же время афганцев - обладателей специальных иммиграционных виз (SIV), которые должны давать возможность покинуть Афганистан, на территорию аэропорта пускать не будут. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

По информации CNN, обезличенные электронные визы SIV стали одной из причин столпотворения в аэропорту, где все последние дня находятся несколько десятков тысяч человек, стремящихся покинуть страну и затрудняющих посадку в самолеты. Визы по программе SIV выдавались без имени или номера, что позволило афганцам, получившим их, делать копии и рассылать другим соотечественникам, не имеющим никакого отношения к работе на силы международной коалиции в Афганистане.

При этом, сообщает CNN, никаких планов по выдворению с территории аэропорта тех, кто уже находится там, нет. Талибы пытаются взять под контроль окрестности аэропорта, проверяя документы у тысяч людей, собравшихся со стороны северных ворот - главного въезда в аэропорт. Между тем движение "Талибан" (запрещено в РФ) требует от США окончательно уйти из Афганистана до 1 сентября.