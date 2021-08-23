Сможет ли Иран поставлять газ в Европу

Новое гигантское месторождение газа найдено в иранском секторе Каспийского моря, сообщил Tehran Times. Теоретически оно могло бы повлиять на расклад сил на мировом рынке. Однако Иран, как и Туркмения, оказался заложником своего географического положения и геополитики. Шанс, что иранский газ все же попадет в Европу, есть, но угрожать в этом случае он больше будет не российскому экспорту, а украинскому транзиту.

Запасы нового месторождение оцениваются примерно в 3,55 трлн кубометров. Потенциально Иран - единственная страна, которая может потеснить российский газ в Европе. Но большинство крупнейших месторождений расположено на юге страны и в Персидском заливе. Производства сжиженного природного газа (СПГ) в Иране нет, а газопроводная система неразвита, газ поставляется в Турцию и Ирак - 18 млрд кубометров в год (Россия поставляет в Европу 180-200 млрд кубометров в год).

После открытия нового месторождения на Каспии увеличивается вероятность того, что Иран активнее приступит к освоению своих запасов на севере. Поставлять газ отсюда в Европу значительно выгодней, чем с Персидского залива. Но нужны трубопроводы. Иран страна небогатая, поэтому крупные проекты ей в одиночку не под силу. Сейчас из возможных партнеров Тегерана, способных осуществить подобные масштабные стройки и помочь согласовать их с транзитными странами, есть только Россия и Китай.

При этом выход иранского газа на страны Южной Европы будет означать печальные последствия для транзита газа через Украину. С очень большой долей вероятности те объемы российского газа, которые могут оказаться здесь вытеснены иранским, будут снижаться за счет остатков транзита через Украину. Для России же особых негативных последствий от такого размена не будет. Наша страна наращивает объемы поставок через север Европы и по "Турецкому потоку", украинский транзит - экономически самое невыгодное направление поставок в Европу.

Экспорт газа - это большая проблема для Ирана, во многом из-за геополитическо окружения, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Монетизировать запасы газа путем экспорта Ирану пока не удается. Возможный газовый коридор в Европу из северного Ирана - через Турцию, по мнению Тануркова, маловероятен. Зато есть перспективы у трубопровода к Средиземному морю через территорию Ирака и Сирии. Но это очень масштабный проект, требующий больших средств и времени. Возможны поставки в Европу через Россию, но они могут задевать интересы "Газпрома".

Заявление иранской стороны об открытии иесторождения, пока рекламное приглашение возможных заинтересованных сторон к разговору об использовании газового потенциала страны, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он подчеркнул, что газовый потенциал Ирана и без нового открытия весьма велик, но заблокирован санкциями США.

По иронии судьбы именно Иран сделал Россию главным экспортером газа в Европу. Исламская революция 1978-1979 года поставила крест на планах Европы закупать большие объемы газа в Иране. Единственной альтернативой стала Россия. Все последующие попытки возродить проекты трубопроводных поставок газа из Ирана в Европу проваливались, несмотря на явную заинтересованность в этом стран Южной и Центральной Европы. Последний раз в 2018 году переговоры с Грецией и Италией были прерваны из-за санкций США против иранской ядерной программы.