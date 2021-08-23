Почти треть населения Москвы - это потенциальные пользователи социальных инноваций. Их число ежегодно растет. По оценкам Агентства инноваций Москвы, сегодня люди старшего возраста составляют 3 миллиона человек и люди с ограниченными возможностями - еще один миллион.

В середине лета все они получили возможность доступа к новым технологическим продуктам и сервисам, способным не только улучшить качество жизни, но и сделать ее более самостоятельной и безопасной.

"В новом разделе "Инновационные решения в сфере социальной защиты населения" представлено свыше ста российских разработок в социальной сфере. Большинство продуктов создано с использованием технологий искусственного интеллекта, больших данных, дополненной реальности и инклюзивного оборудования. Многие из разработок предназначены для людей предпенсионного возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также социально уязвимых групп населения", - представил платформу руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Соцраздел столичных инноваций состоит из таких категорий поиска, как "Устойчивые социальные связи", "Новые форматы проживания и заботы", "Адаптивность", "Безопасность и независимость" и "Трудоустройство и самореализация". Среди наиболее востребованных разработок представлены, например, искусственные органы чувств для слепых и глухих людей, которые включают два девайса: умный помощник для незрячих "Робин" и устройство распознавания речи "Чарли".

"Робин" умеет распознавать до 50 бытовых предметов и лица людей, им можно пользоваться с белой тростью и собакой-проводником. В него встроен ультразвуковой дальномер, который предупреждает человека о препятствиях. "Робин" собирает информацию об окружающей среде и сообщает об объектах через наушники. "Чарли" переводит речь в текст в реальном времени и его можно выводить на смартфоны, планшеты и дисплеи Брайля, чтобы глухой человек смог прочесть их на экране. При помощи "Чарли" можно проводить и дистанционные занятия. Он также помогает незрячим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве. Может распознавать бытовые объекты в любое время суток, запоминает и распознает лица людей. Возможна передача обработанной информации голосом в наушники пользователя.

Большинство социальных ИТ-продуктов в Москве создано с использованием big data

Еще одна наиболее востребованная разработка - реабилитационный скелет "Компаньон". Устройство предназначено для пациентов с последствиями перенесенного инсульта, травмой спинного мозга, ДЦП, рассеянным склерозом и др. Найти работу социально уязвимым категориям людей помогут такие разработки, как компьютер с шрифтом Брайля и синтезатором речи. Кроме того, в разделе социальных инноваций представлены системы дистанционного мониторинга состояния здоровья. Также можно найти разработку для восстанавливающего и оздоравливающего массажа специальными музыкальными волнами. Есть и турсервис для людей с инвалидностью, сервис для сурдоперевода и др.

8,4 миллиона рублей в среднем составляет годовая выручка малых инновационных компаний в Москве

Как подсчитали в Агентстве инноваций Москвы, портрет московских компаний в сфере социальных инноваций составляют фирмы, половина из которых находится на стадии раннего роста, поскольку для Москвы социальные инновации - это новое перспективное направление. В среднем в такой компании работает 5 человек, а выручка составляет 8,4 миллиона рублей. Подавляющее большинство - более 90 процентов - компаний разрабатывает продукты для людей с ограниченными возможностями, преимущественно для реабилитации и обеспечения независимости в передвижениях.

При этом 58 процентов фирм используют новейшие технологии при разработке своих продуктов, в первую очередь нейротехнологии, искусственный интеллект и робототехнику. Поскольку столичный рынок социальных инноваций достаточно молодой, на нем преобладают сделки небольшого объема. Он занимает менее одного процента как по количеству сделок, так и по объему венчурных инвестиций Москвы.

К сожалению, проблема ценовой доступности гаджетов для здоровья продолжает оставаться главной для россиян с ограниченными возможностями. Многие устройства удается приобрести лишь при благотворительной помощи неравнодушных людей. В то же время географический доступ к новейшим предложениям и разработкам сегодня практически не ограничен ни логистикой, ни отсутствием информации. На московской карте инноваций в ее социальном разделе представлены компании-производители со всей страны, а их поддержка предлагается уже на уровне стартапов. Пользователями столичной платформы так же могут стать россияне из любого уголка страны, поскольку "Карта инноваций" дает прямые отсылки на сайты производителей, где можно оформить заказ.

Проблема ценовой доступности гаджетов для здоровья продолжает оставаться главной для россиян с ограниченными возможностями

Кроме того, площадками для поиска новых решений стали региональные центры социального предпринимательства и социальных инноваций. Так, например, сообщили в Центре инноваций в социальной сфере при ИГУ, в Иркутской области почти в пять раз увеличилось количество социальных предпринимателей. Если в 2020 году их насчитывалась только 8, то в этом году такой статус получили 34 организации. Среди них есть центры молодежного инновационного творчества, предприятия, занимающиеся культурно-просветительской, образовательной, научной деятельностью; организации, направленные на производство товаров, работ, услуг для социально уязвимых граждан, и обеспечивающие их трудоустройство.

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В целом, как считает генеральный директор Агентства инноваций Москвы Алексей Парабучев: "Рабочее определение термина "инновации" такое: это то, что делает более эффективной, дешевой или дружелюбной ту городскую среду, с которой мы все имеем дело. Инновации могут быть либо прорывными, либо локальными, но это не меняет их инновационной сущности". Для России, с ее огромной территорией, важным становится не только создание общей комфортной среды для всех групп населения, но и доступность инновационных технологий, продуктов и услуг в самых отдаленных уголках. В условиях цифровой экономики эти возможности становятся значительно шире.